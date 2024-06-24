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考試壓力丨女生考試後連續睡30多個小時叫極不醒 教育界籲正視學生心理負荷　

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 23:32

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一名女高中生完成高考後經歷一場與別不同的「休眠模式」，足足睡了超過30小時，家人嘗試多種方法也未能將她喚醒。(iStock圖片)

內地高考陸續公佈成績，有人歡喜有人愁。內地一名女高中生在高考結束後興奮得整晚沒睡，豈料興奮過後卻直接「一睡不起」，足足睡了超過30小時，家人嘗試多種方法也未能將她喚醒。事件引發社會關注，認為女生此極端行為，正反映當代學生面臨高考壓力時身心所遭受的沉重負荷，亦讓人反思教育體制下對年青人的心理健康發展。

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高考在內地教育界有舉足輕重的位置，它對學生未來之路起關鍵作用。它不單是一場考試，從備考至應考的過程中，學生承受如山般沉重壓力。

據內地媒體報道，遼寧鞍山一名女高中生小羅(化名)在完成高考後，興奮得整夜沒睡，小羅感受巨大壓力被釋放後，從6月10日至6月11日下午，經歷一場與眾不同的「休眠模式」，足足睡了逾30小時，家人嘗試多種方法也未能將她喚醒。

小羅的經歷正正反映內地高中生在高考奮戰期間承受著巨大壓力，在數月備戰的緊張心情讓她身心俱疲，故此在高考結束後進行深度睡眠，猶如對身體和大腦進行自我修復、「格式化」的過程。(《大眾網》微博截圖)

內地媒體指出，小羅的經歷正正反映內地高中生在高考奮戰期間承受著巨大壓力，在數月備戰的緊張心情讓她身心俱疲，故此在高考結束後進行深度睡眠，猶如對身體和大腦進行自我修復、「格式化」的過程。她的家人既感心疼，亦不忍打擾，全因這是她難得放鬆的時刻。

這一現象引發網民廣泛關注和討論，網友們紛紛調侃，「睡醒之後，就是眼神清晰愚蠢的大學生了」、「等她醒後，告訴她高考只是她的一場夢，明天高三開學」、「長大後才發現，高中是我最有文化的時候」、「從滿腹經論到憨傻可愛只在這一覺」。

今年內地共1,342萬名考生報名參加高考，比去年增加51萬人，其中重考生佔比高達三分之一，競爭之激烈可見一斑。

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