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癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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【網紅／大腸癌／結腸癌／腹痛／腹瀉】身體出現不適切勿輕視！內地一名網紅「爭游」去年（2023年）因肚痛、腹瀉求醫，結果發現患上末期大腸癌，抗癌1年後不幸病逝，年僅30歲，遺下丈夫及2名稚子。

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綜合內地媒體報道，「爭游」原名馬曉君，於2023年5月出現肚痛、腹瀉的症狀，求醫接受檢查後確診末期大腸癌，並出現多處轉移。她在個人抖音帳號上指出，自己確診以來經常性出現梗阻，無法正常吃飯，靠吊鹽水攝取養分，更因此暴瘦至36公斤（約79磅）。

馬曉君在確診後病情十分嚴重，癌細胞擴散至肺、肝、腸、腹腔、盆腔及骨頭，且腹腔出現感染，肚皮上有5個破洞，每次糞水從洞口排出時都要忍受劇痛；由於手術風險過大，她只能服用消炎藥、止痛藥及營養液來維持生命。雖則如此，但她仍積極抗癌，並樂觀表示要活在當下，「活一天算一天」。

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可惜抗癌1年後，馬曉君最終仍不敵病魔病逝。其丈夫在社交平台上發布訃聞，證實她在5月27日因搶救無效離世，遺下2個年幼的兒子。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀：

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