東張西望丨父親遺囑寫錯字累阿仔失去遺產　繼母跟繼子爭祖屋網民封為「何太2.0」

▲ 《東張》又報導爭產事件！

《東張西望》早前報道一名港男因遺囑錯字失4千萬祖屋，事主天發因父親遺囑寫錯其名字，令他失去位處流浮山佔地逾3萬的地，今年其繼母賈女士以賣地為由，迫使天發一家四口搬離「祖屋」。

父親寫錯阿仔個名？

日前報道中，天發提及爸爸立遺囑時他並不在場，不過當年爸爸曾致電他索取其資料，據事主天發稱遺囑提及流浮山3萬呎地業權分為三份，包括天發、繼母賈女士以及維修基金，即使賣地，天發跟繼母賈女士各攤分一半。

不過遺囑上天發（Tin Fat）的名字卻寫成「添發」（Tim Fat），天發表示立遺囑時父親已是腎衰竭晚期，醫生曾告知只剩一年壽命，相信爸爸於神智不清下簽遺囑。

昨日《東張西望》繼續報導事件，天發質疑繼母一早設下「爭產計劃」：「佢想將錯就錯，呃住我先，佢話等賣地先搞返遺囑，咁我咪信佢囉。我覺得盤算好多嘢，有晒計劃。」

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繼母：冇資格喺度同我哋拗

《東張西望》派出梁敏巧追訪事件，她跟隨天發往祖屋取回物品，惟祖屋已被鐵板封住，門外保安亦阻止天發進入。之後保安報警，警方通知土地持有人到場，結果繼母賈女士於律師陪同下現身。

賈女士稱按執達吏所說4月17日過後，天發仍不取回物品，屋內物件便歸她所有。賈女士強調是祖屋的擁有者。

她說：「係我個名，我哋係按遺囑寫，係我擁有，若果遺囑上唔係佢個名，佢冇資格喺度同我哋拗。佢要證明遺囑上個名，係你呢個『天發』，你先嚟同我拗，而家你都無資格。」

質疑非亡夫親生仔

梁敏巧提及天發發現遺囑名字出錯，天發在旁問道：「嗰時提你改返正，但你無……」賈女士耍即否認：「無、無、無，第一，無收到佢書面通知我；第二，佢無通知佢老竇。（佢爸爸走咗啦？）已經寫咗喇，寫咗遺囑先死，唔係死咗先寫，係咪啊？」天發向賈女士質問：「老竇唔知個仔叫咩名？」賈女士竟表示：「咁呢個要問佢喇。」

賈女士續說：「如果遺囑上唔係你個名『天發』，咁你就去律師樓證明你係呢個『添發』，先嚟同我講遺囑啲嘢。」

不過賈女士曾跟天發攤分「祖屋」租金，賈女士強調是自己主意：「份遺囑你老竇根本無寫你個名，我哋一齊去律師樓，寫遺囑時，我問『爸爸你真係唔寫佢個名？好似唔係幾好喎！』」

期間賈女士質疑天發非亡夫的親生仔：「第一，唔理係咪你個仔，都係哎吔仔，都喊咗咁多年爸爸，多少都畀啲啦。」

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被質疑絕情：你去搵你老竇啦！

之後賈女士跟律師離開，梁敏巧繼續追問：「有無愧對走咗嘅先生？」賈女士答道：「唔係，我先生走咗十幾年，我畀佢住咗十幾年，想點啊？（你覺得已經仁至義盡？）啱啊，佢自己做啲咩，佢自己知。（佢做咗啲乜？）心知肚明。（係咪因為錢唔顧親情啊？）我唔理啊！」

賈女士更否認是天發的繼母兼說：「佢自己做過乜事佢自己知。」最後梁敏巧問道：「你老公係佢親生爸爸，係咪要咁絕情？」賈女士即說：「你去搵你老竇啦！」

雖然賈女士已經上車，天發鍥而不捨質問她：「你同我講清講楚先，你做乜要避呢？你咁心虛做乜呢？你頭先話我唔係你繼仔，你想霸晒啲財產、金錢，你就一走了之，係咪？你做乜做到咁絕，爺爺啲財物、爸爸遺照、我媽媽遺照，你全部掉晒，你而家認錢唔認人喎。」

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