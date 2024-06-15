暑假好去處｜愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園 　佔地4.8萬呎設10米高充氣滑梯+水上波波池

▲ 愉景灣全港最大型沙灘充氣樂園，佔地4.8萬呎設有10米高充氣滑梯、水上波波池及水上障礙賽等。（有關機構提供）

【親子好去處/暑期活動/愉景灣/沙灘充氣樂園/Kiztopia/Splashtopia】小朋友就快放暑假，家長都要準備一系列暑期活動！今個夏天，愉景灣舉行一系列夏日活動，其中愉景灣將與Kiztopia合作，打造香港最大型的沙灘充氣樂園「愉景灣彈游夏日嘉年華」，讓大人小朋友一定享受陽光與海灘。而頭炮更有「TheNextwave XX24 沙灘音樂節」，將於愉景灣大白灣沙灘舉行，演出陣容包括台灣男團五堅情成員、Tyson Yoshi、YT周殷廷、RubberBand、陳柏宇、Jace陳凱詠等位歌手。

▲ 愉景灣夏日樂滿FUN。

《TheNextwave XX24 沙灘音樂節》

由耀榮文化聯同NextWave Yachting主辦的香港最大型沙灘音樂節「TheNextwave XX24 Beach Music Festival」，將再次於愉景灣大白灣沙灘舉行。今年的表演陣容包括台灣男團五堅情四位成員、Tyson Yoshi、YT周殷廷、RubberBand、陳柏宇、Jace陳凱詠等25個音樂單位參加演出。

日期：2024年6月29至6月30日

時間：下午2時至晚上8時30分（中午12時開放入場）

地點：愉景灣大白灣沙灘

單日登記費：普通票$588/VIP票（包括限量專屬福利）$988

愉景灣居民優惠（單日）：普通票$488/VIP票（包括限量專屬福利）$888。

公開登記：【按此】

詳情：【按此】

（*本活動只限15歲或以上人士參與。）

▲ 由耀榮文化聯同NextWave Yachting主辦的香港最大型沙灘音樂節「TheNextwave XX24 Beach Music Festival」，將再次於愉景灣大白灣沙灘舉行。

最新影片推介：

愉景灣彈游夏日嘉年華

愉景灣將與Kiztopia合作舉行全港規模最大的沙灘充氣樂園Splashtopia，佔地超過4.8萬呎！大小朋友可以暢玩大白灣沙灘，好好享受陽光與海灘，以及各式刺激的巨型充氣彈床，包括10米高巨型充氣滑梯、小中大型水上波波池、水戰激鬥區、水上障礙賽等。

日期：7月13日至9月1日

地點：愉景灣大白灣沙灘

時段：上午時段（10:00-13:30）/ 下午時段（14:30-18:00）

報名平台：Klook（於6月21日起推出9折早鳥優惠）

星期一至五（上午/下午一節）報名費 星期六及日 （上午/下午一節）報名費 親子同行（1位成人及1位小童） $258/節 $328/節 家庭套票（2位成人及1位小童 / 1位成人及2位小童） $318/節 $388/節 每位額外成人/小童 $138/節 $178/節

*未滿24個月之幼兒與已報名的小朋友及成人陪同下可免費入場

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

由7月13日至9月1日期間，顧客追蹤「香港愉景灣」Facebook或Instagram官方帳號，並於愉景廣場、愉景北商場或D’Deck商戶即日以電子貨幣消費滿$1,600或以上(最多3張不同商戶之單據)，可換領愉景灣彈游夏日嘉年華親子同行套票（星期一至五適用）1張；或即日以電子貨幣消費滿$2,000或以上(最多４張不同商戶之單據)，可換親子同行套票（星期六或日適用）1張。先到先得，換完即止。

DBxCEET FOUAD 限量版禮品換領

此外，愉景灣與世界知名法國塗鴉藝術家Ceet Fouad合作，推出2款限量版禮品。Ceet以其標誌性的「Los Chicanos」小雞藝術聞名，展現不同情感和個性。限量版折疊雨傘靈感來自Ceet在愉景灣創作的「Los Chicanos」壁畫，而側揹袋上的圖案則源自他的畫作，突顯了「Los Chicanos」小雞的色彩繽紛風格、線條和色彩的魅力。

由6月15日至9月1日期間，顧客於愉景廣場、愉景北商場或D’Deck商即日以電子貨幣消 費滿港幣600元或以上，並追蹤「香港愉景灣」Facebook 或 Instagram 官方帳號，可換領DB x CEET特別版禮遇乙份，先到先得，換完即止。

即日電子消費（最多2張不同商戶之單據） 禮遇 $600或以上 DBxCEET FOUAD側揹袋 $1,000或以上 DBxCEET FOUAD折疊雨傘

換領日期：2024年6月15日至9月1日

換領時間：12:00-21:00

換領地點：愉景廣場禮賓部

愉景灣X恒生信用卡「區區大+FUN日日用區區使」

於6月29日至7月31日期間，憑恒生信用卡於愉景廣場、D’Deck及愉景北商場多間指定人氣餐廳及商戶消費，可享低至6折優惠，其中包括：香港愉景灣酒店、愉景灣溜冰場、牡丹軒中菜廳、 Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria、Figos、Il Bel Paese、LOST密室逃脫、Koh Tomyums Thai、ONA、Pasha、Pho Bay、PizzaExpress 等。

第二屆愉景灣渡海泳挑戰賽

日期：2024年8月25日

由香港渡游團主辦、愉景灣全力支持的第二屆愉景灣渡海泳挑戰賽將於8月25日舉行。賽事包括3.8公里、1.7公里和400米的個人和接力賽。參賽者將沿途欣賞到愉景灣海岸線 和美麗景色，包括大白灣沙灘和三白灣沙灘，並藉此推廣健康生活及響應體壇盛事。

活動報名及詳情【按此】

香港愉景灣酒店周日半自助午餐

愉景灣酒店的Café bord de Mer & Lounge以迷人的海濱景致，呈獻全新周日半自助午餐「鮮樂 饗宴」，包括極上海鮮拼盤、自選主菜、各式自助前菜、甜點，以及無限暢飲套餐。海鮮拼盤包括：澳洲紅龍蝦、牡丹蝦刺身、北海道帶子刺身等。主菜則有日本飛驒A5和牛、花膠鮮雞醉酒湯米線、焗海鯛魚柳鮮蟹等，搭配清酒、紅白酒、氣泡酒和啤酒等。每周日中午12時至下午3時，每位港幣$398。

愉景灣 Dine‘N Ride 免費交通優惠

於指定餐廳以電子消費惠顧堂食滿指定金額，憑即日有效商戶機印收據及電子貨幣交易存根，並出示有效八達通卡，到愉景廣場禮賓部將優惠存入八達通卡內，憑該八達通卡於兩小時內拍卡，即享同日由愉景灣返回市區之免費交通優惠。每張有效單據最多可換領四人由愉景灣返回市區之即日單程交通優惠（渡輪或指定巴士路線）。

換領地點：愉景廣場禮賓部

詳情：【按此】

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