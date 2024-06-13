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靚媽精明眼︱華御結13周年祭驚喜優惠 3大人氣御結4日限定搶購每款只售$12

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

13 周年特別推介。

自2011年開設首家門店至今，華御結已成為香港人日常健康飲食的首選。踏入 6 月更是華御結 13 歲生日的大日子！為答謝客人多年的支持及陪伴 ，華御結推出極受歡迎的超值優惠，於6月13-14日、17-18日，客人可以＄12秒殺感謝價品嚐三大熱賣御結，包括長踞人氣榜三甲位置、口感冶味濃郁的[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒（原價$22）、清新經典口味[御結]北海道產秋鮭三文魚（原價$20）及開胃又鮮味的 [御結]明太子沙律（原價$19），組成皇牌御結必試之選，機會難逢。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

詳細優惠日期如下：

● [御結]北海道產秋鮭三文魚（6月13日及14日）

● [御結]明太子沙律（6月13日及14日）

● [御結]濃香蛋汁牛壽喜燒（6月17日及18日）

13周年特別推介：六月雙重滋味餐單濃郁鮮味二合一

特別為喜歡濃香食感御結迷而設的六月餐單*，已經同步登場。先有超人氣[御結]明太子玉子燒，選用帶有鹹香微辛味道的鮮味明太子，配搭以日本產雞蛋製成的厚切高湯玉子 ，拼湊出冶味又開胃的組合，佐飯一流！全新口味[御結]照燒嫩雞腿肉（鰻魚汁風味）則以照燒汁炮製日本產鳥取香草雞，其脂肪含量適中，口感細嫩多汁，與特製鰻魚汁拌飯成為完美組合，每一口都是雙重享受。

13 周年特別推介。

*產品供應有機會作不定時改動。

美味加推：御結套餐超值升級

平日返工返學想吃得更豐富？方便又飽腹的御結套餐*就是最佳選擇。由即日起無論11時前或11時後，所有套餐都已經升級，更多$20或以下的御結，無需補差價都可以成為套餐之選，配搭其他滋味料理或飲品，讓客人吃得更滿足，全日都活力滿滿！

*各分店之產品款式會略有不同，一切以各分店當日售賣款式為準

*$20 以上之御結需補差價（適用於珍寶御結） 

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