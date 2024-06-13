搵工︱旺角麥花臣招聘展 x 特色市集　DSE 畢業生專區助求職

▲ 旺角麥花臣場館下周一及二舉行職業博覽。

【搵工／DSE／筍工／勞工處／招聘／請人／高人工／失業】旺角麥花臣場館於6月17至18日，將舉行一連兩日招聘展覽，即場提供逾千份工作的面試機會，更設特色市集及「彩虹元氣牆」給求職者打氣。

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「夏日職聚麥花臣 x 涼浸浸市集」，獲逾30間知名企業參展，包括香港迪士尼樂園、海洋公園、壽司郎、The Wharf、Marco Polo、ECCO等，逾1,000份全職／兼職可供申請，工程有前線餐飲、酒店款待、零售、金融、物流，以至工程、保安甚至見習職位都有。

招聘展覽亦支援專業ＣＶ風格人像拍攝，同時逾10個特色檔主／初創參展，售賣寵物用品、手工咖啡及黑膠碟收藏品等，「基督教勵行會」亦舉行工作坊，將職場跟興趣結合。

招聘展覽特設文青打卡位「彩虹元氣牆」，場上掛滿彩虹七色糖果格，為參加者「加點甜」。招聘匯更設豐富禮遇，只要登記入場、完成指定要求，即免費獲會場限定禮品。

夏日職聚麥花臣

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