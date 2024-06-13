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視后級女神丨李佳芯出席《麻雀樂團》煞科宴暴瘦見骨　自爆現時磅數勁嚇人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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Ali要食番多啲野呀！

視后李佳芯（Ali) 昨晚（12日）出席無綫新劇《麻雀樂團》煞科宴，Ali明顯再「瘦多一個碼」，令人非常擔心。

其實早前Ali已指拍劇時中流感要病住開工，她接受傳媒訪問表示不只得其一人染病，而是台前幕後的工作人員都一起在廠內感染，所以大家都很辛苦。

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自爆現時體重

Ali指病況維持了3個星期，並自爆現時體重僅得90幾磅，自讀書時期後也從未試過這磅數，更表示早前也有110磅。

不過，她指有胃口亦不停吃東西，所以大家也不用擔心。

Ali透露拍劇中流感。

會否續約必定公布

另外，對於一直有傳此劇是Ali離巢前最後一套作品，對此她再指因最近一直拍劇，未有時間傾談續約一事，而且，若果有任何消息必定會公布。

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