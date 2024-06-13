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返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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46歲富豪千萬抗老，7個月回到37歲心臟，醫生揭逆齡1大關鍵。

【逆齡／抗衰老／心血管疾病／膽固醇】長生不老是不少人的夢想，美國46歲科技富豪Bryan Johnson就為了能夠逆轉衰老，不惜一年花費200萬美元（約1,562萬港元）聘請一支醫學團隊，度身訂造抗衰老療程，希望讓生理年齡重回18歲。

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Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

美國現年46歲的軟件企業富商Bryan Johnson，為了讓身體各個器官的生理年齡逆轉回18歲，他每年花費200萬美元，先後聘請30多名醫生和專家，展開一項名為「藍圖計劃」（Project Blueprint）的項目。

過程中，他需要遵循嚴格的飲食規定、睡眠及運動時間，以及頻繁地進行醫療檢查。數據顯示，在7個月内Bryan Johnson的表觀基因年齡逆轉5.1歲，現在擁有37歲的心臟，30歲的骨骼和器官，以及18歲的肺活量。

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逆齡1大關鍵

對此，台灣心臟科專科醫生康志森在節目《健康2.0》中表示，大部分人在Bryan Johnson的年紀已經開始產生動脈硬化，如果是屬於鈣化的斑塊，那是不可逆的；如果是一些軟斑塊，或是動脈硬化斑紋，很有可能會被改正過來。

他續指，根據心血管疾病風險預測表，45至49歲男性發生心血管疾病的風險為4%，若降至35至39歲，風險則為3%，也就是說在10年内發生缺血性心臟病機率的總分，必須從2分變成0分。

康醫生表示，若要降低心血管年齡，關鍵是降低膽固醇至160以下。另外，若要將心血管年齡減低至負分，高密度膽固醇則需要大於60。他指，高密度膽固醇在人類身體裡作為逆轉的膽固醇運送，可以減少或帶走一些壞的斑塊，帶到肝臟變成膽汁，再排出體外。

他又提醒，高密度膽固醇不容易增加，一定要透過維持運動、進食蔬菜、水果、堅果、地中海飲食等等，而且血壓不能過高，無糖尿病和吸煙習慣。

同場加映：11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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