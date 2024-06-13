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星二代︱學霸大女晒火辣照身型似足Model　小S以9個字評價靚相超搞笑

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撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 43 分鐘前

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徐熙娣（小S）大女轉眼間已是18歲！

「性感辣媽」徐熙娣（小S）與丈夫許雅鈞育有三女，其大女許曦文（Elly）轉眼間已是18歲，其身形、樣貌盡得父母優良遺傳，在社交平台分享的相片有少女味又有性感型格風，最近就分享自己身穿低胸高衩裙的相，儼如超模登場！

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18歲許曦文超火辣　

日前，Elly在社交平台分享自己身穿黑色緊身長裙的相，裙子有低胸、高衩設計，盡現她的驕人上圍、白滑美腿。

她在帖文中簡單寫道「畢業了」，她做出冷酷的表情，又擺出不同的有型pose，難怪不少網民都錯重點，在讚她相當美麗。]

身為媽媽的小S就留言：「誰這麼會生啊？嚇死人😏」，十分搞笑！.

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許曦文為學霸

剛滿18歲的Elly即將要開展多姿多采的大學生活，小S在今年4月底指Elly考入美國兩間名牌大學，南加州大學（University of Southern California）、加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）。

另外，小S表示會陪Elly赴美，待她安頓好後就離開。

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