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繁花劇透丨第9集劇情預告　李李放下身段向阿寶求助

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第8集講到驅車趕來的汪小姐抱著阿寶哇哇大哭，阿寶看著她，想起1988年他初出茅廬時與汪小姐相識的往事。

第9集 （13/6）

1988年，在阿寶被紡織科領導拒之門外的時候，虧得汪小姐幫他引薦。阿寶結識了和他一樣走投無路的小寧波，合作了第一張外貿試單。

至真園一波未平一波又起，阿寶那句「至真園開不過3個月」的詛咒真的應驗了。

胖廚再次威脅李李，要把整個後廚團隊帶走。廚房很快空無一人，盤盞被摔，魚蝦死光。李李被人算計了。

沒了大廚和招牌菜，至真園亂作一團，李李不得已放下身段來夜東京求助阿寶，她知道這裡是他的大後方。

玲子看見這個不速之客，客氣招呼，隻言片語之間，兩個女人已較量過了。

正巧，阿寶從諸暨回來，聽完李李的話，不慌不忙，告訴李李處理之道。條件是借她的頂頭包間一用，李李答應。

黃昏時分，硝煙四起。黃河路老闆娘們各個不是吃軟飯的，為了看李李出醜，她們早就在至真園訂好了位子……

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