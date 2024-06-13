移民問題｜移英一年多仍失業入不敷支　港媽不敢聯絡親友：覺得又廢又無面

▲ 術移英港媽在當地找不到長工，入不敷支而感到壓力。

【移民/移英/移民問題/失業】近年社會出現不少的移民潮，隨之而來的也是定居外國後所遇到大大小小不同的問題。一名港媽在網上發文哭訴，移英超過一年多也找不到穩定的工作，入不敷支的情況令她大失安全感，更感愧對辛苦工作的丈夫，大呼「灰到一個點」。

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移民英國一年多找不到長工

港媽在網上發文指，16個月前與丈夫及兩名女兒移居英國倫敦。她指出，自己並沒有正職，平時負責家中的晚飯，偶爾有些「炒散」，而丈夫則有穩定的工作。

移英這段時間，港媽坦言一直也有經濟壓力。她一直都有發信求職找長工，但每次也會被拒，雖然尋找銷售員的工作比較容易，但是港媽自問性格並非十分積極外向，令她「搵工搵到灰」，

想搵份（星期）1-5，朝9晚6嘅office工真係難過登天。

港媽透露，雖然有時在倉庫工作兼職，但遇上非繁忙季節卻是「零收入」，而且由於要煮飯及在周末享受家庭樂，所以也不能返倉務的夜更、餐廳及超市等的服務性行業。

負責家中一半開支感壓力

不過港媽表示，更大的壓力來源反而是家人的無條件付出及支持。她指丈夫在家工作經常8點才收工，對方每天「燒腦」式地工作後，也會體貼地與自己說「辛苦晒」。面對丈夫的溫柔，她更不願只讓對方承擔所有開支，

雖說佢收入夠養一家四口，但我真係唔係呢啲人，至今所有野堅持AA，望住自己戶口啲錢有出冇入真係好大心理壓力超冇安全感。

對比朋友找到本行工作自覺「無面」

此外，港媽在當地也認識了一些港人朋友，知道他們都可以在當地找到「本行」的工作，頓時覺得自己「又廢又無面」。有時候找香港的家人及朋友聊天，對方經常問起工作的事，令她變得自卑而減少聯絡。港媽明言，開始明白為什麼有些人會回流香港，

雖然我點都唔會（回流），但日日花幾粒鐘睇job board又如何？

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