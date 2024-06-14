  • 30°C
香港時間 : 2024614日 (五) 20:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前世職業｜身體不同部位長痣窺探前世職業　長於下身1部位代表做過8大行業

家事百科

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

痣這些與身俱來的印記，原來暗藏我們前世的事，為前世今生的記號，更可揭示人們前世所從事的職業。(iStock圖片)

【Executive Mommy】每個人身上的痣原來暗藏我們前世的事，這些與身俱來的印記，可視之為前世今生的記號，更可揭示人們前世所從事的職業。有塔羅師直指痣相與前世職業有所關聯，當中痣若出現在一個部位，則表示前世曾從事過八大行業。

最新影片推介

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

前世職業｜痣長在臉上

清水孟國際塔羅小孟老師在社交平台Facebook發文分享關於「痣相與前世行業的關聯性」。他指若痣長在眼睛上面，代表前世是從商或是軍人，原因是看事物更為清楚、富正義感；若痣在嘴旁，則從事與說話相關的工作；若長在鼻上，則從事聞香或與花相關的工作；若長在耳上，工作與聽力有關，如演奏樂器打鼓等；若在眉毛之上，因眉毛代表田宅宮位，代表出身貴公孕或貴婦；而痣長在額上，即古化所稱的第三眼，是具有影響力的政治或宗教領袖。

點擊圖片放大
+2

前世職業｜痣長在手、腳上

當痣長在手、腳上，小孟老師稱，如痣長在手上且為數頗多，代表是做文書行政行業，或是用筆有關的工作、金融行業；若痣長在手掌心上，代表車務、做餐飲，或從事殺生行業；若痣長在腳底或腋下，則表示前世跟農耕、勞碌有關的勞動工作。

點擊圖片放大
+2

前世職業｜痣長在上半身

如痣出現在胸口，代表法律、醫療或心理諮商等需要了解他人的行業；如果痣長在背部，則代表你是躺平族或有久病厭世的狀況。

點擊圖片放大
+2

痣長在下半身

如果痣長在臀部，代表要久坐的工作，如拉車、紡織、木工木匠等傳統產業；倘若痣出現在下半身的生殖器官上，則表示前世曾從事過八大行業，即夜店、酒吧等行業。

最後，小孟老師提到，身上有多少痣，即經歷了多少次輪迴，身上痣越多，代表靈魂越老。

延伸閱讀：有錢人的4種共同特性

點擊圖片放大
+4
+3

 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

相關文章

賺錢理財｜在職爸媽單靠正職難養家　學識5招助你增加額外收入
13:37 2024/06/12
賺錢理財｜在職爸媽單靠正職難養家　學識5招助你增加額外收入
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
10:10 2024/06/10
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
15:41 2024/06/08
有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵

你可能感興趣

賺錢理財｜在職爸媽單靠正職難養家　學識5招助你增加額外收入
13:37 2024/06/12
賺錢理財｜在職爸媽單靠正職難養家　學識5招助你增加額外收入
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
10:10 2024/06/10
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
15:41 2024/06/08
有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
職場文化 塔羅 Facebook 行業

最高瀏覽

新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
道路安全｜中環嚴厲打擊亂過馬路　多人收$2,000牛肉乾
道路安全｜中環嚴厲打擊亂過馬路　多人收$2,000牛肉乾
急症室最長等候時間（06月14日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間16:05）
天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動　眼濕濕擁抱何雁詩
天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動　眼濕濕擁抱何雁詩
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份