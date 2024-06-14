前世職業｜身體不同部位長痣窺探前世職業　長於下身1部位代表做過8大行業

▲ 痣這些與身俱來的印記，原來暗藏我們前世的事，為前世今生的記號，更可揭示人們前世所從事的職業。(iStock圖片)

【Executive Mommy】每個人身上的痣原來暗藏我們前世的事，這些與身俱來的印記，可視之為前世今生的記號，更可揭示人們前世所從事的職業。有塔羅師直指痣相與前世職業有所關聯，當中痣若出現在一個部位，則表示前世曾從事過八大行業。

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前世職業｜痣長在臉上

清水孟國際塔羅小孟老師在社交平台Facebook發文分享關於「痣相與前世行業的關聯性」。他指若痣長在眼睛上面，代表前世是從商或是軍人，原因是看事物更為清楚、富正義感；若痣在嘴旁，則從事與說話相關的工作；若長在鼻上，則從事聞香或與花相關的工作；若長在耳上，工作與聽力有關，如演奏樂器打鼓等；若在眉毛之上，因眉毛代表田宅宮位，代表出身貴公孕或貴婦；而痣長在額上，即古化所稱的第三眼，是具有影響力的政治或宗教領袖。

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前世職業｜痣長在手、腳上

當痣長在手、腳上，小孟老師稱，如痣長在手上且為數頗多，代表是做文書行政行業，或是用筆有關的工作、金融行業；若痣長在手掌心上，代表車務、做餐飲，或從事殺生行業；若痣長在腳底或腋下，則表示前世跟農耕、勞碌有關的勞動工作。

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前世職業｜痣長在上半身

如痣出現在胸口，代表法律、醫療或心理諮商等需要了解他人的行業；如果痣長在背部，則代表你是躺平族或有久病厭世的狀況。

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痣長在下半身

如果痣長在臀部，代表要久坐的工作，如拉車、紡織、木工木匠等傳統產業；倘若痣出現在下半身的生殖器官上，則表示前世曾從事過八大行業，即夜店、酒吧等行業。

最後，小孟老師提到，身上有多少痣，即經歷了多少次輪迴，身上痣越多，代表靈魂越老。

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