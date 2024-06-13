時尚速報｜CHANEL 23/24 工藝坊系列上架　全新CHANEL 22迷你版手袋登場

最近CHANEL有太多事發生，首先品牌於11月5日於香港舉行2024/25早春度假系列時裝展，緊接的是創作總監Virginie Viard離職，亦即是說香港騷極大可能Virginie不會到訪，但無論如何The Show must go on，個人的離開不足影響大局，看看在設計上處處強調工藝的Metiers d'art系列不是已經上架了嗎？

近年，高級時裝品牌例如CHANEL和Dior等，除了固定於巴黎時裝周舉行時裝展外，初春或初秋系列都會改以其他國度舉行，CHANEL可說是這方面的先驅。

▲ 談CHANEL，不可以沒有它的手袋，這個亮面小羊皮迷你手袋，應該是不少女士們的心頭好。（$46,600）

早在Karl Lagerfeld年代，由他一手主催強調品牌旗下工藝坊的Metiers d'art系列，亦先後帶我們走遍德國和東京等地，而Virginie Viard接手後，亦秉承這個傳統去過西非，今日要談的這個系列亦於在工業革命時期有著重要地位的曼徹斯特舉行。

一直以來，曼徹斯特有著「北方之都」的美譽，是英格蘭北部一個重要城市，19世紀時更有著「世界棉紡工業之都」的美譽。

▲ 經典的11.12手袋以漸變色小羊皮登場。（售價待定/圖片品牌提供）

但對已故的「香奈兒」來說，這城亦是她曾經留下足印的地方，因為她和第二代西敏公爵Hugh Grosvenor曾經結緣，兩人經常住在離曼徹斯特不遠的大宅，當中有說今天大家認識品牌著名的tweed jacket，就正好是從公爵衣櫃中的服裝獲得靈感，離開後將這份「情」帶回巴黎，卻造就了這不朽的經典。

集旗下工藝坊於一身

就正如以往的Metiers d'art系列一樣，是次依然是集品牌旗下所有的工藝坊傾力合作的成果，當中包括負責刺繡的Atelier Montex、Lesage、山茶花和羽飾的Lemaire和高級製衣坊Paloma等。

▲ 過往工藝坊系列推出過不少有造型有趣的晚裝手袋，例如貨櫃造型手袋，今次則有這個茶罐手袋。（手鐲 $15,200、茶罐手袋售價待定/圖片記早攝）

在Virginie的帶領下呈現出60年代的風格，例如tweed jacket強調shoulder pad的設計，顏色盡是選取當年曾經普及與流行的鮮艷色彩如蘋果綠、檸檬黃和鮭魚色等，Tweed jacket內應用了顏色鮮艷的內裡，藉此呼應英國平面設計大師Peter Saville的作品（他是是次大會場刊的設計師）。

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此外，唱片和音樂符號的圖騰散落於服裝和配飾的細節上，加上點到即止的punk元素，為是次工藝坊系列帶來不一樣的英倫風格。

產品查詢：3622 5288

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