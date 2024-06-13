胰臟癌｜全家愛吃這兩種食物先後患胰臟癌 醫生警告：存活率不到5％

【胰臟癌/甜品/飲品/飲食習慣/症狀/預防/存活率/胰臟癌先兆/胃酸倒流】癌症不容忽視！台灣一名護理師早前分享，曾有男患者飲食不忌口，喜歡吃甜點、喝飲品紓解生活壓力，豈料長期下身體出現毛病，被檢驗出胰臟癌，且他的家人也因胰臟癌過世。有醫生警告，或是家人的飲食習慣相近，才會接連罹患胰臟癌，而該種癌症5年存活率僅1%至4%。

影片推介：

台灣護理師陳麗華早前在節目《健康2.0》分享病例，一名愛吃甜食的男患者，常食甜點紓壓，假日又會和家人到咖啡館品嚐糕點，豈料後來胃不舒服越來越頻繁，疑是胃食道逆流，故到藥房購買成藥服用，但經過半年仍然未改善，最終才到醫院檢查。

陳麗華稱，醫生發現患者有結石、發炎及糖尿病的症狀，進一步檢查確定罹患胰臟癌。患者和太太一聽大驚失色，太太家人也因胰臟癌過世，但兩人並沒有血緣關係。

醫生解釋，恐怕是因為他們的飲食習慣近似，常期處於高甜、高糖的環境下，才會變成胰臟癌的高危險族群。

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，胰臟生產的胰島素可幫助調節血糖，食過多甜食，會增加胰臟負擔。另科戴鋒泉醫生指出，胰臟癌是胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，胰臟位處隱密，病變發生時可能沒有症狀，常常被人們忽略。台灣每年因胰臟癌過世的人數約有500人，其5年存活率為1%至4%。

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：高糖食物增胰臟癌風險

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5