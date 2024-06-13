  • 30°C
香港時間 : 2024613日 (四) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胰臟癌｜全家愛吃這兩種食物先後患胰臟癌 醫生警告：存活率不到5％

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【胰臟癌/甜品/飲品/飲食習慣/症狀/預防/存活率/胰臟癌先兆/胃酸倒流】癌症不容忽視！台灣一名護理師早前分享，曾有男患者飲食不忌口，喜歡吃甜點、喝飲品紓解生活壓力，豈料長期下身體出現毛病，被檢驗出胰臟癌，且他的家人也因胰臟癌過世。有醫生警告，或是家人的飲食習慣相近，才會接連罹患胰臟癌，而該種癌症5年存活率僅1%至4%。

影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

台灣護理師陳麗華早前在節目《健康2.0》分享病例，一名愛吃甜食的男患者，常食甜點紓壓，假日又會和家人到咖啡館品嚐糕點，豈料後來胃不舒服越來越頻繁，疑是胃食道逆流，故到藥房購買成藥服用，但經過半年仍然未改善，最終才到醫院檢查。

陳麗華稱，醫生發現患者有結石、發炎及糖尿病的症狀，進一步檢查確定罹患胰臟癌。患者和太太一聽大驚失色，太太家人也因胰臟癌過世，但兩人並沒有血緣關係。

醫生解釋，恐怕是因為他們的飲食習慣近似，常期處於高甜、高糖的環境下，才會變成胰臟癌的高危險族群。

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，胰臟生產的胰島素可幫助調節血糖，食過多甜食，會增加胰臟負擔。另科戴鋒泉醫生指出，胰臟癌是胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，胰臟位處隱密，病變發生時可能沒有症狀，常常被人們忽略。台灣每年因胰臟癌過世的人數約有500人，其5年存活率為1%至4%。

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

點擊圖片放大
+9
+8

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

點擊圖片放大
+8
+7

同場加映：高糖食物增胰臟癌風險

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】
今日 10:24
癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
13:58 2024/06/06
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌

你可能感興趣

癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】
今日 10:24
癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌　抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
13:58 2024/06/06
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
健康問題 癌症 網絡熱話 胰臟癌

最高瀏覽

消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
中風危機｜鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU　醫生教4招判斷中風先兆
中風危機｜鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU　醫生教4招判斷中風先兆
網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血
網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩