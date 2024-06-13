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遺憾收藏館丨Elsie自編自演舞台劇宣布加場　Cloud梁釗峰Hillary承諾派福利答謝觀眾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《遺憾收藏館》

由商台製作主辦、叱咤903無憾收藏、DJ Elsie（呂珮琳）自編自演的903舞台劇《遺憾收藏館》，將於今年9月7日起假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演，首度將Elsie的同名廣播劇搬上舞台，並創作全新故事，除邀得劇帝朱栢謙及資深劇場人張志敏擔任導演外，更請來歌手梁釗峰、雲浩影（Cloud）及劉沛蘅（Hillary）聯合主演。

5場演出的門票昨日（6月12日）火速售罄，現宣布加開9月11及12日兩場，門票將於明天（6月14日）早上10時正公開發售。

4位演員得知舞台劇加場喜訊後，都感到非常興奮。身兼編劇及演員的Elsie表示：「咁多人支持我哋，真係好開心、好感動！希望大家睇完《遺憾收藏館》之後，唔再覺得遺憾，反而好似貼咗塊膠布，撫平大家內心嘅傷疤。」

至於首次挑戰飾演情婦的Hillary對於會否「派福利」答謝粉絲，Hillary表示：「會否性感演出就要賣關子，不過我希望大家睇完套劇，可以拎到啲嘢走，又可以放低一啲嘢，然後向前行、向前望。」

另外，在劇中飾演兩兄妹的釗峰及Cloud，則承諾在加場中送上驚喜，Cloud表示：「如果加場門票售罄，我同釗峰就會現場即席唱歌，答謝支持我哋嘅觀眾。」

《遺憾收藏館》

INFO

903舞台劇《遺憾收藏館》
日期：

9月7、8、13、14日  晚上8時
9月15日                  下午3時
9月11、12日           晚上8時（加場）

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：$680 / $580

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