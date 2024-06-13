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黃大仙停電｜夏天停電無冷氣必學7招迅速降溫　林超英推介1個消暑神器

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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夏天停電無冷氣必學7招迅速降溫，林超英推介1個消暑神器。（iStock圖片）

【黃大仙停電／中電／消暑／林超英／天文台】黃大仙區昨日（12日）晚上約8點02分，有電纜發生故障，導致區內多處停電，影響約2,250名客戶，中電隨後派員搶修，於午夜零時11分全面恢復供電。黃大仙區昨夜氣溫接近30度，炎炎夏日遇上停電，實在酷熱難當，除了靠心靜自然涼，其實亦有方法迅速降溫。TOPick整合前天文台台長林超英等專家意見，推介7招無冷氣消暑法，大家不妨參考。

黃大仙停電｜日本達人教3招消暑

日本節約達人和田由貴曾分享3個消暑方法，原意是因為夏天開冷氣電費高，故提出如何減省電費，但在停電日子，相信也大派用場。

1.善用保冷劑

達人建議大家可用毛巾或手帕沾上保冷劑，之後捲起來，放在脖子兩側或腋下，因身體這兩個部分有大動脈經過，加上保冷劑效應，有助冷卻的血液在全身巡迴，有效降低體溫，但切記保冷劑不可以直接接觸皮膚，以免造成傷害。

2. 沖涼後冷水泡腳

另外，大家在洗完澡後（當然停電下只得凍水），可用冷水再泡腳，讓冷水令腳部皮膚表層的血液流動量增加、汗水可由腳部流出，身體汗水減少，自然感到較清爽。

3. 食清涼食物

食西瓜、小黃瓜、冬瓜可幫助降低體溫，而冬瓜被視為有中藥效用，具備利尿作用，幫助消除水腫。另外香蕉、菠蘿、哈密瓜等水果都有助消暑。

黃大仙停電｜網民推凍水涼加竹蓆睡覺

有網民提供最簡單直接的消暑方法，就是臨睡前就用凍水洗澡，再加上一張竹蓆，就可以抵得住炎熱天氣，睡個好覺。

最新影片：

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黃大仙停電｜林超英推介消暑神器

前天文文台長林超英，也曾建議如何在夏天有效降溫，方法如下：

1. 在白天時，陽光透過玻璃窗把熱力帶進屋內，熱力久久不會散去，若不能開冷氣製造「冷負荷」來抵消熱力，可在玻璃窗上貼上一層隔熱膜，有效將室外的熱力隔絕。

2. 有些家庭會會安裝熱能隔熱玻璃，都可有效阻擋室外的熱輻射和紫外線。 

3. 選對的時間開窗，正午時分室外溫度高，把門窗都開著，會將熱力帶進屋內，因此可選擇早晚較涼爽的時候開窗。

消委會驅蚊劑︱9款5星滿分安全名單

夏天炎熱多雨，各種蚊蟲開始出沒，想擊退蚊子，消委會早前測試市面上25款驅蚊劑，當中有9款獲得5星滿分，點擊下圖即看完整名單：

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