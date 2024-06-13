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粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱心港男打電話投訴九巴，網民唔撐！

意外的發生就在於一下不留神！有港男早前目擊一名身穿校服的男童在等巴士期間伸頭出馬路，熱心的他即時拍下照片，擔心男童會在巴士埋站時，來不及減慢車速而釀成意外。港男向九巴投訴，但職員卻冷漠回應，他將九巴回應及當時拍下的照片放上網，不過網民就指，同行家長只顧撳電話，沒有阻止男童的行為，更指「其實關九巴咩事」？

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港男在facebook討論區「香港交通及突發事故報料區」中激動地發出千字文，表示照片攝於2024年3月7日，地點在喇沙小學門口，他目擊一個小朋友的頭部從巴士站的欄杆捐出去，而同行家長在玩手機，非常危險！他指：

如果正常情況，司機一條直線行車，見到個頭，突然之間煞車或煞唔設（切）車，呢個意外係非常恐怖及唔想發生！

而在此前已經出現過幾次這種情況，「我曾經見過好幾次，有啲一歲兩歲三歲嘅小朋友，因為體積比較細，呢個窿可以跌倒出去，我曾經見過幾次有啲坐低咗、瞓著咗個頭（岳）後！」

目擊港男拍下照片放上網。(香港交通及突發事故報料區fb)

港男：九巴冷淡回覆

所以港男決定向九巴作出投訴，不過換來冷漠對待，他收到一位林先生的回覆，對方表示：「到呢一刻為止未曾有呢樣意外發生，仲趕住收線！」港男感到相當氣憤，進而將事件通知運輸署，希望對方可以盡快處理。點擊圖片即睇更多網民留言：

點擊圖片放大
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大批網民在帖文下留言，評論一面倒覺得是家長問題，不關九巴事，「唔通個家長掛住玩手機而個細路自己衝出馬路就要所有車唔畀行？」其實關九巴咩事，呢款欄杆都存在左廿幾三十年，個家長唔睇住，你就打去九巴咩邏輯？」

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