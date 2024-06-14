快樂秘訣｜哈佛85年研究揭長壽秘訣 這1類工種令人最不快樂

【哈佛85年研究/快樂/幸福/長壽/人際關係/溝通/長壽秘訣/快樂指數/幸福指數/孤獨/死亡風險】大家覺得自己生活和工作快樂嗎？哈佛大學去年公佈了一項長達85年的研究報告，發現不少受訪者的快樂來源並非金錢或職場上的成功，而是來自積極的人際關係；報告亦發現，長期獨立工作或需要輪更制的工種最為孤獨，而孤獨有機會增加死亡風險。

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良好人際關係是快樂秘訣

哈佛大學研究人員自1938年起，收集了700多名來自世界各地參與者的健康記錄，隨後每2年各位受訪者在生活上的詳細情況，持續追蹤達85年。研究發現，「（與家人、伴侶和朋友的）親密關係和社交關係」（下文統稱「人際關係」）對提升幸福感非常重要，當中關鍵在於擁有「支持感」和「持續性的關係培養」，有助緩解生活壓力及保護心理健康。研究報告顯示，人際關係越牢固的人患上糖尿病、關節炎、失智症和其他慢性病的幾率會越低。

哈佛醫學院精神病學教授兼哈佛成人發展研究主任Dr. Robert Waldinger認為，人際關係充當「壓力調節者」，有助大腦和身體在經歷某些挑戰性事件後恢復平靜和平衡，他說：

良好的人際關係讓我們更健康、更快樂；而缺乏人與人之間的互動、沒有建立有意義關係的工種，往往是最痛苦的。

Dr. Waldinger解釋，大家長大後自然要踏入社會，社會自然也會帶來各種壓力，而良好的人際關係能夠為生活帶來滿足感，有助紓緩各種社會壓力，提升工作效能：

如果你與人的聯繫更緊密，你就會對自己的工作感到更滿意，也會做得更好。

孤獨會增加死亡風險

研究亦發現，大多表達感孤獨的受訪者均從事涉及較多獨立工作或需要輪更的工種，如貨車司機、夜班保安員等。Dr. Waldinger表示，這類工種常見於市場緊急或技術主導的行業，例如包裝和食品配送服務，員工通常沒有有建立關係的同事，或零售業這種要求速度和熱情的工作，雖然員工們在同一個地方輪班工作，但大多都不知道彼此之間的名字。

不過Dr. Waldinger亦指出，孤獨感並不限於上述工種，就算從事其他工作，如果沒有與他人進行積極、有意義的互動，也同樣會感到孤單；他以客戶服務工作為例，

客服中心的員工經常要承受巨大壓力，主要因為他們整天都與沮喪、不耐煩的人講電話，情緒和心理狀態因而受影響。

Dr. Waldinger補充，孤獨同時會衍生各種健康問題，甚至如同吸煙、肥胖和缺乏運動一樣會增加死亡風險。

15種好心情食物

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁中分享享15種好心情食物，有助扭轉負面心情：

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香蕉：富含維他命B6，能輔助色胺酸轉換、製造快樂荷爾蒙血清素、改善大腦壓力、幫助放鬆心情。

魚類：富含Omega-3脂肪酸，能減少憂鬱、延緩腦部退化，深海魚如鯖魚、秋刀魚、三文魚、沙甸魚等，或藻油及亞麻仁油都含有豐富Omega-3脂肪酸。

牛奶：含有鈣質，有助放鬆肌肉、紓緩壓力，而且乳製品富含色胺酸，有助製造快樂荷爾蒙血清素以改善大腦壓。

乳酪：有助改善腸道菌叢以影響腦腸軸線，有好的腸道環境才能維持好心情。

燕麥：含有水溶性膳食纖維，有助穩定神經、提升睡眠品質、穩定血糖、幫助調節心情；另外含有碳水化合物，故能提供能量。

核桃：含有的礦物質鎂及維他命E，均有助穩定調節情緒；鎂可謂是「天然的神經安定劑」，可以穩定神經、提升睡眠品質。平常多吃綠葉蔬菜、紫菜、堅果、燕麥、香蕉等，都能補充足夠鎂。

茶：含有微量咖啡因有助平復心情，另亦含有茶胺酸亦能放鬆情緒。

蛋：蛋白質能幫助轉換血清素，從而穩定情緒、放鬆心情。

85%朱古力：含有咖啡因、類黃酮和可可鹼，咖啡因有助平復心情，類黃酮能增加大腦血流量，而可可鹼有助調節情緒。

熱朱古力：和朱古力一樣，只要適度享用就能調節情緒，可以加入少量牛奶以補充鈣質。

雞胸：含有維他命B6，有助改善憂鬱情緒；同時富含蛋白質，有助轉換成血清素以維持好心情。

全穀雜糧：含有膳食纖維及維他命B群，有助養腸健腦。

莓果類：具有強大抗氧化能力，含有花青素以助大腦正常運作、緩解壓力。

枝豆：含有維他命B1，有助穩定情緒，減少憂鬱焦躁情緒。

水：水會影響血流，而血流會影響腦部運作，故此必須補充足夠水分，建議每日至少攝取1.5至2升水分。

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