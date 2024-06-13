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悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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拜登細仔非法持槍罪成，揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡、長子罹腦癌病逝。

【拜登／美國總統／拜登兒子／腦癌／皮膚癌】美國總統拜登（Joe Biden）的小兒子亨特（Hunter Biden）於當地時間6月11日，被法院裁定3項與非法持有槍械相關的控罪罪成，將面臨最高25年監禁。拜登家族的命運可謂悲慘坎坷，其早年已因車禍失去前妻和女兒、優秀的長子罹癌身亡；如今小兒子即將入獄，對於81歲的老父親拜登而言，打擊和憂心不言而喻。

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小兒子非法持槍罪成 拜登擁抱撑愛兒

根據外媒報道，現年54歲的亨特為拜登次子，亦是他與前妻之間唯一在世的子女。他被控於2018年10月填寫購買左輪手槍的表格時，作出兩項虛假陳述，包括指自己沒有吸毒或毒癮，以及聲稱上述陳述屬實；第三項控罪則為非法持有涉事手槍11天。此外，他又被發現曾發短訊透露自己會見毒販，並睡在車上吸食可卡因，顯示他買槍前後試圖作毒品交易。

最終，特拉華州威爾明頓的聯邦法院陪審團一致裁定亨特3項罪成，3項罪名合共可判最高25年的監禁，以及最高75萬美元（約585萬港元）的罰款，法官預計約4個月內舉行量刑聽證會。

而拜登於上周表示，不會特赦兒子亨特，但在開庭當日親自到場擁抱亨特，以表達支持。他隨後發聲明表示，接受案件審判結果，並在亨特考慮上訴時將，繼續尊重司法程序。

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前妻與女兒遇車禍身亡

隨著亨特或將入獄，揭示拜登家族一直以來的不幸事件源源不斷。拜登於1966年迎娶第一任妻子內利亞·亨特（Neilia Hunter），婚後育有兩子一女。直至1972年，拜登首次當選州議員時，妻子和女兒娜奧米（Naomi Biden）卻不幸於一場車禍中喪生；同時，長子博（Beau Biden）和小兒子亨特（Hunter Biden）也身受重傷。

3年後，拜登與現任妻子吉爾（Jill Biden）相遇，1977年再婚，二人共同扶養2名兒子和1名女兒。

優秀長子患腦癌病逝

從車禍中躲過一劫的拜登長子博，原從事司法工作，曾任特拉華州總檢察長，能力優秀，被視為父親拜登在政壇上的希望。可惜，博卻在2010年出現輕微中風現象，隨後入院；2013年進入一間癌症中心接受治療。至2015年5月，他的腦部病情突然惡化，更在同月病逝，突如其來的噩耗震驚各界。

而隨著長子的離世，拜登與前妻所生的子女僅剩下小兒子亨特。但亨特一直醜聞纏身，如今又或面臨入獄，足以預見現年已81歲的老父親拜登，何等備受打擊及憂心。

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拜登與現任夫人同患基底細胞癌

2023年3月，白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）3日發表聲明指，拜登在2月接受身體檢查，並切除了癌細胞組織，經檢驗證實是「基底細胞癌」，是一種常見的皮膚癌。醫療團隊已為其移除所有癌組織，傷口癒合情況良好，需繼續接受監察，但無需進行治療。白宮亦指他身體健康，適合履行總統職務。而拜登夫人吉爾1月時亦曾證實患上同一種癌症，接受手術後也已經康復。

同場加映：腦癌6大症狀

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同場加映：3類皮膚癌發病率、症狀及嚴重性

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皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

患者以白皮膚者居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，易受紫外光破壞；由於紫外線的破壞性會積聚，30歲或以上及長時間在烈日下工作的人士亦屬高危一族。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

點擊睇皮膚斑點5項特徵：

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