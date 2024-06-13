全職乖孫丨BL劇泰國男神演繹廢青顯孝心　76歲外婆素人演員獲激讚

▲ 《全職乖孫》講述廢青明仔（Billkin 飾）做全職乖孫，希望藉此成為外婆（烏薩薩梅坎姆 飾）遺產的繼承人。(電影劇照)

父親節將近，相信不少孝順仔女都正籌措當日如何為親愛的爸爸慶祝。近日，泰國年度票房第一位的感人之作《全職乖孫》（How to Make Millions before Grandma Dies）在港正式上映。在這個充滿親情孝義的節日當中，何不到戲院感受一下一個乖孫對外婆的孝心，並從中反思家人之間的關係。

電影講述不懂事的廢青明仔（Billkin 飾），非常羨慕堂妹小梅（Tu Tontawan 飾）因照顧病重的爺爺而獲得巨額遺產。當他得悉獨居的外婆（烏薩薩梅坎姆 飾）患了末期癌症後，便決定做全職乖孫貼身照顧她，希望藉此成為遺產繼承人。豈料這條繼承人之路波折重重，除了要應付難服侍的外婆，更要和外婆的三名子女競爭。婆孫兩人相處日久，明仔漸漸體會到外婆的孤單及她對家人的愛。眼見外婆病情日漸嚴重，明仔最終想要的結局是能夠順利繼承外婆遺產還是好好陪外婆走過人生最後一段路呢？

泰國男神首任男主角

《全職乖孫》由大熱BL劇《以你的心詮釋我的愛》（I Told Sunset about You）男神Billkin首度挑起大樑擔任男主角，原名普提蓬阿薩拉塔納功（Putthipong Assaratanakul）的Billkin，是泰國近年急速冒起的人氣演員、歌手及模特兒。自兩季《以你的心詮釋我的愛》播映後，他已穩坐新一代男神之位，不但演唱會連場爆滿，粉絲亦已遍及東南亞。

▲ 廢青外孫明仔由大熱BL劇《以你的心詮釋我的愛》男神Billkin首次擔任男主角。(電影劇照)

2018年，他曾在《大佬可以退貨嗎？》客串演出，今次首度擔任電影男主角便獲得驕人成績。原來Billkin跟《全職乖孫》的主角一樣都有華人文化背景，他是泰籍華人，祖籍潮州，中文名馬群耀。他表示一開始接觸劇本就感覺非常貼近自己的人生故事︰「導演希望我們可以試着不去理會攝影機的存在，用最真實的反應及表情，自然地表現出所有肢體動作及演員間的互動，因此在現場的我們真的就像一家人。」

素人演員演外婆

而戲中飾演外婆的烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum），今年雖然已經76歲，但作為首次演出電影的素人演員，她與Billkin的感人互動，贏得不少入場觀眾熱淚激讚。烏薩薩梅坎姆在一次長者舞蹈比賽中被模特兒公司發掘，而開始出道拍攝廣告，後來她在《全職乖孫》的試鏡中，在百多名參與試鏡者當中脫穎而出，成為她首登大銀幕之作。

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烏薩薩梅坎姆表示︰「每個家庭都有各自的問題，在拍攝期間我將自己的人生經歷帶入戲中，不論家人之間有多少紛爭，愛是不變的，只需要透過一些方式來提醒彼此，不要忘了家人之間的愛。」

此外憑泰版《流星花園》而爆紅的青春女星Tu（Tontawan Tantivejakul）飾演成功得到爺爺遺產的孫女，角色面對親情及利益衝突時的心境亦能引起不少觀眾反思。Tu接下來又會和Win一起出演泰版《步步驚心》的男女主角再續戲緣，星途可謂無可限量。

《出貓特攻隊》班底

《全職乖孫》除了有男神美女坐鎮幕前之外，幕後班底亦分量十足。監製捷拉馬里固（Jira Maligool）及凡維迪彭西提錫（Vanridee Pongsittisak）是《出貓特攻隊》電影的監製；而導演及編劇帕特波尼蒂帕特（Pat Bunnithipat），則是《出貓特攻隊》電視劇的編導。《全職乖孫》在這群「出貓精英」發功下，相信成績有望挑戰《出貓特攻隊》「香港史上最賣座泰片」的地位。

最新影片推介

今次《全職乖孫》除了以兩婆孫的關係轉變為主線，探索親情的意義，亦圍繞着這個三代同堂的泰國華人家庭，細膩刻劃家庭關係的複雜性及家人間的犧牲，觀眾必會看到自己家庭的縮影，幾乎每個泰國觀眾看完後都哭腫眼睛離場。泰國上映5日票房已極速衝破1億泰銖，並連續4星期位居票房榜首；勁破《出貓特攻隊》（Bad Genius）創下的佳績。

截至目前為止，《全職乖孫》已勁收超逾3.1億，榮登2024年度票房榜冠軍，更進佔泰國史上最賣座本土電影第13位，相信票房仍有再創新高的機會。（上映日期︰已上映）

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