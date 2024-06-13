多啦A夢︱收費區終極加場　6月17日網上推售門票

▲ 「多啦A夢展」大會宣布再延長展期。(主辦單位AllRightsReserved圖片)

【多啦A夢／叮噹／門票／搶飛攻略／加場】門票一再售罄的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，主辦單位宣布收費展區將最後加場一星期，終極加場日期是8月12至18日，盼滿足觀眾需求。

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主辦單位AllRightsReserved宣布，「多啦A夢巡迴特展」加推門票於6月17日早上11時起，在Klook平台發售。

▲ 「多啦A夢展」大會宣布再延長展期。(主辦單位AllRightsReserved圖片)

參觀人士可透過網上系統，購買加推場次8月12日至8月18日的收費展區門票，預約入場日子及時間，每人每次限購4張門票。每節名額有限，先到先得。憑票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」時將可領取非賣紀念品。

所有收費展區門票只限於網上購票。會場不設門票銷售，請參觀人士預先網購門票。

多啦A夢收費展攻略

「100%多啦A夢&FRIENDS」展覽期由7月13日（星期五）開始，K11 Musea 6樓的收費展區（動漫藝術展覽廳及空中樂園），與發售獨家紀念品的期間限定店，加場後將會開放至8月18日。

展覽其他部分包括星光大道暨海旁的免費展區（100%星光大道及户外展區），則會維持7月13日至8月11日開放，繼續讓市民旅客在長達一個月的展期內，免費參觀全球最高達12米的充氣多啦A夢、多啦A夢等角色的雕塑，及位於星光大道的一系列電影工作者立牌等展品。

《100% 多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展（香港）

免費區：

日期：7月13日 - 8月11日

地點：尖沙咀星光大道暨尖沙咀海濱

收費區及精品店：

日期：7月13日 - 8月18日

地點：尖沙咀K11 MUSEA 6樓

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