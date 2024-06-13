簡約公屋｜示範單位間隔曝光　牛頭角元朗月租$740起

▲ 「簡約公屋」即日起接受申請，房屋局交代申請詳情。

【簡約公屋／公屋申請／牛頭角彩興路／元朗攸壆路】房屋局今日（13日）公布第一期「簡約公屋」申請詳情，合資格人士最快6月24日起，可申請入住牛頭角、元朗等項目，以至排屯門、啟德等項目。局長何永賢相信，這是基層改善家庭生活環境的重要機會。

為填補市區公屋供應不足的缺口，今日公布的簡約公屋申請詳情，首批項目位於牛頭角彩興路、元朗攸壆路，連同啟德世運道、屯門第3A區，合共1.7萬伙。

房屋局宣布6月24日接受申請，申請家庭可揀「市區、擴展市區、新界區」等心儀地區，跟申請傳統公屋分別不大，然後等待編配，而牛頭角彩興路、元朗攸壆路率先落成，首批有得住。

四至五人單位直擊

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簡約公屋月租$740起

元朗攸壆路項目約2,100單位，預計明年首季入伙；提供約2,300個單位的牛頭角彩興路項目，則預計最快明年第二季落成；至於較矚目的啟德項目約1萬伙，就要等到2026年首季才落成。

租金方面，元朗一二人單位（約140呎）月租低至$740，牛頭角四五人單位（約330呎）月租$2,650元，租金平過同區傳統公屋約10%。

民建聯顏汶羽稱，政府在建設簡約公屋時，感謝聽取地區聲音，做足社區同交通配套。彩興路項目雖然位處山坡，附近仍設小巴站，亦有多條小巴及巴士線接駁不同地區，乘車往彩虹港鐵站約15分鐘車程。

一二人單位直擊

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公屋排滿3年可交表

各項目亦會提供生活配套設施，例如自助洗衣角、社區自修室、零售商店等，確保社區有基本支援，助基層安居。

「簡約公屋」主要提供給輪候傳統公屋3年或以上的申請者，以家庭申請者優先。即使申請家庭已入住簡約公屋，亦可繼續輪候傳統公屋等上樓。

何永賢籲把握機會 改善生活

房屋局已搭建好「簡約公屋」示範單位，間隔包括一二人和四五人單位，局長何永賢近日已邀請立法會議員、傳媒陸續參觀。示範單位有基本裝修、擺放好家具及電器，以作參考。

何永賢於社交網站提到，「簡約公屋」簡單但明亮，交樓設備有熱水爐和抽氣扇，以及預設牆架供居民擺放物品，但不包括其他傢電。她希望基層市民能夠把握「簡約公屋」，這可改善一家人生活環境的重要機會。

房屋局於6月底，將主動發信給全港所有合資格申請者，邀請基層入住簡約公屋。當局設早鳥政策，倘申請家庭於指定限期前入表，可優先安排配屋，今年第四季獲確認入住資格。



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