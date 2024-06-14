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親密危機｜「初體驗」慘遭前任惹皰疹　男生下體潰瘍永久無法根治嘆：人生崩塌

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【皰疹／傳染／前任／復發／性病】做足安全措施最要緊！台灣一名男子去年與初戀拍拖，兩人情到濃時走到最後一步，未料「初體驗」後數月，始悉對方隱瞞疱疹病情，導致他亦同樣受到感染，不久後下體便狂生水泡，求醫更證實永久無法根治、將會一直復發，如今亦不敢與現任進行親密行為，令他崩潰表示：「人生崩塌！」

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綜合台媒報道，事主早前於網上討論區「Dcard」發文分享經歷，指自己去年首次拍拖、交到人生第一個女朋友，不久後兩人更發生親密關係。未料對方卻隱瞞了自己患有皰疹，令事主不知不覺間，在「唯一一次的初體驗」中感染疱疹。

數月後，事主下體不停生出又癢又痛的水泡，求醫後確診患上疱疹，醫生更強調指病情「永遠不會好」。事主之後亦如醫生所料般，病情一直復發、一年內至少已復發逾10幾次，令他不敢與現任親近，崩潰表示：「人生崩塌」、「好了沒過多久又復發我真快瘋了」，事主因此亦發文向網民求助，盼有同樣患上皰疹、且成功控制病情的患者，可以分享經歷，亦透露想向前任女友提告的念頭：

像我前女友這種惡意隱藏病情的人，我可以提吿或是採取法律行動嗎？

疱疹無法根治 恐一再復發

台灣泌尿科醫生蘇信豪解釋指，生殖器的單純疱疹可為第一型疱疹及第二型疱疹，前者經由口部接觸下體感染、後者則經過親密關係感染，治療需要約5至10日療程，惟之後免疫力較低時仍會一再復發、無法根治。

醫生表示，生殖器疱疹發病時、體內病毒量較高，很有可能經親密行為傳染給伴侶，而安全套則可降低傳染機會；而未發病時，體內病毒量較低、傳染機會較微，則可進行親密接觸。不過醫生強調指，「戴套」除了防子感染疱疹，同時亦可預防愛滋、梅毒、淋病等性病，奉勸事主除了面對現實外，亦應檢查其他性病。

感染單純疱疹病毒症狀

據世界衛生組織資料顯示，單純疱疹病毒分別是1型單純疱疹病毒（HSV-1）及2型單純疱疹病毒（HSV-2）。1型主要通過口對口接觸傳播造成口腔疱疹（可包括稱為「唇疱疹」的症狀），但也可引起生殖器疱疹；2型則屬於性傳播感染，造成生殖器疱疹。在免疫能力受損者中，包括在愛滋病毒感染晚期患者中，皰疹病毒可能造成更嚴重的症狀，復發也更頻繁。2型單純皰疹病毒的罕見併發症包括腦膜腦炎（腦部感染）和播散性感染。

而大多數人不會出現症狀，或只出現輕微症狀；許多人不知道自己感染了病毒，並且可能在不知情的情況下，將病毒傳染單純疱疹病毒給他人。對於第一次感染的人士，可能會出現以下情況︰

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3大感染疱疹病徵

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另據本港衞生署衞生防護中心資料顯示，「陰部疱疹」主要由單純疱疹 (二型) 病毒所引致，是透過與患者性接觸傳染，其潛伏期約2至5天。女性患者潰瘍多出現在陰唇、內、外陰部及肛門附近，排尿時會感痛楚。孕婦如在分娩時遇上活躍的疱疹發生，而又經陰道分娩，會將疱疹病毒傳染給嬰兒。這可引致嬰兒多個器官包括中樞神經系統受破壞，甚至死亡。

任何人士如懷疑自己染有陰部疱疹， 必須及早求醫，聽從指導；性伴侶亦應同時接受檢查。孕婦如曾患陰部疱疹，應在產前檢查時告知醫生，並定期接受檢查，提早作預防母嬰傳染的措施，以確保嬰兒安全。

嬰幼兒屬感染高危一族

皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，一般情況下疱疹是從接吻、口水或直接接觸患處而感染。他指，一般常見發病位置包括嘴唇邊或鼻附近，嚴重時更可擴散至影響臉部、眼睛、四肢。而濕疹患者皮膚由於較脆弱，因此病毒有機會蔓延至其他濕疹部位。

胡醫生又表示，抵抗力較弱的人士一般較容易感染，嬰幼兒更屬於高危一族，受到感染後病毒可迅速蔓延，引起多種嚴重的併發症。如受感染後，有機會隨時再度復發，因此應避開引致爆發的因素如壓力大、睡眠不足、曝曬、飲酒等。

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