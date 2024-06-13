父親節丨曾患色素瘤擔心時日無多　森美豁達面對生死：更懂向家人道歉

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會安寧頌」計劃，近日與本地漫畫家草日聯手製作《最後的祝福．最好的禮物》動畫。當中由資深廣播人金剛與森美聲演，並以輕鬆手法帶出迎接人生最後階段時，如何無牽無掛地向所愛的人告別。已為人父的森美，如何看待死亡和子女之間的關係？父親節又對森美有何意義呢？

森美於動畫《最後的祝福・最好的禮物》中負責聲演一位年老長者「包伯」，雖然他過往曾為多套動畫角色配音，但當他收到今次配音邀請時都擔心未能應付。「去年先在另一齣動畫聲演爸爸，咁快就要我聲演阿伯，我聲綫有那麼老嗎？我需要扮聲嗎？」

森美解釋指︰「聲演來說，小朋友較為易扮，長者把聲的質感好難做得到，不過最後發現原來只要平常心去做就會入到戲，做到神韻就已足夠。」

▲ 金剛與森美聲演，並以輕鬆手法帶出迎接人生最後階段時，如何無牽無掛地向所愛的人告別。

一個道歉好重要

森美所聲演的包伯對死亡有透徹的理解，並引導由金剛所聲演的肥伯放開懷抱面對生老病死。而現實中的森美對死亡亦有自己一套見解。「人當要離開的時候，都會覺得時間不夠，人在有限的時間中，會發現有很多事情未做，而且有很多事想做，但最後又會發現甚麼都做不到，這種矛盾正是我曾經經歷過。」

幾年前森美曾患上黑色素瘤，並一度擔心屬惡性腫瘤，生命或時日無多，當時他不斷反思：「若我生命尚餘兩年時間，要顧及醫病，沒有太多時間讓我繼續教導子女。」

他形容那份矛盾充滿無助的感覺，現時心態放開了，又表示會跟動畫情節一樣。「有機會的話，盡早將要講的說話講出來，我認為對家人的一句道歉是重要的，對父母子女總會有不少虧欠，但對他們講愛已經好難，對他們道歉是更加困難，所以今次配音令我覺得在不能預測生命長短的生命中，要把握時間和機會跟自己最愛的親人道一個歉是最有共鳴且重要的事。」

▲ 森美透露曾擔心生命時日無多，未能繼續教導子女。(王韻青攝)

樂觀面對死亡

森美自覺從小就是一個悲觀的人，當時他認為死亡與他常在，每天日落都會覺得惋惜，每天都思考如何離開世界和身邊的人，又認為美好的事不會長久和永遠，所以死亡對他就如一件好普通的事。森美補充指：「正常人好少會諗幾時會死，我就經常會諗，所以我不正常，所以我有抑鬱。但我開始改變諗法，而且會叫自己不要再諗死亡。」

森美認為長大後對死亡雖仍有恐懼，但相比起小時候接受程度多了，他細說︰「雖然我年紀不算太大，但身邊已有不少不同階段的朋友陸續續離世，令我明白死亡是人生必經之路，更令我更珍惜生命，但人生最大意義就是不死，我都希望自己能夠活得長命，所以我會加強對自己身體的管控，做運動和飲食的習慣都會較為嚴格，養生已經成為我生活中重要的一環。」

森美又認為：「明知人一定會死，就不要加快死的速度。」他形容是悲觀的想法，但要樂觀地面對。

經過黑色素瘤一疫後，森美向子女分享自己患病期間的感受和心境，而且他在子女的成長階段中，會以基督教的角度向子女分享死亡的話題。「每個人對死亡都存有不確定性，而且會有不捨得現世的感覺，作為基督徒，面對死亡除了恐懼，更會多一份盼望。」

森美又認為兒子就讀醫科，死亡是他日後工作需要面對的一部分，應要從容面對；而女兒則跟他一樣理性，可以隨時開放討論。

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學習撒嬌表達愛

已為人父的森美講到子女的成長，不禁令他回憶起兒子在外國讀書期間，一次他開車載兒子到學校寄宿的畫面，勾起了自己兒時父親亦曾開車載他到赤柱聖士提反寄宿讀書的回憶，並代入當年爸爸的角色。「囝囝就是我，我就是當年的爸爸，我當時即刻打電話給父親，道出自己終於明白當年他雖然不捨，但希望兒子能夠努力的感覺。」

森美認為這種感覺就好像：「退後到一個位置去望一級又一級的人生傳承。」現時森美仍能感受到父母的愛，每天都能夠見到自己的子女，形容現階段是人生中最為快樂的時刻。

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森美以前會以責罵、教導等較隱藏的方式對子女表達愛，他舉例指︰「小時候食芒果，爸爸會食中間的果核，讓我同妹妹食兩邊果肉，但我們小時候不知道這是爸爸的愛。」他認為愛要及早講，直到子女都長大後，他會直接地向子女表達愛和關心。他表示自己在親子、夫妻關係中正學習撒嬌，因為在撒嬌的過程中，自然能夠感受到彼此之間的愛。

▲ 森美近日為「賽馬會安寧頌」《最後的祝福．最好的禮物》動畫配音。(王韻青攝)

難忘父親節畫面

父親節將近，森美憶起有一年父親節，他受邀與爸爸一同接受訪問。當中兩父子重遊老家舊地葵盛西邨，兩人邊行邊講起當年的生活點滴。森美以往甚少跟爸爸深入暢談，但那次訪問就讓他終於有機會一同重返舊時，並提起小時候的生活經歷，感覺就像告訴爸爸「我記得小時候的生活」。

森美以往一些對着父母害羞不敢講的說話，終能夠借助訪問向父母訴說心意。今年父親節，他透露只會一家人食餐飯，但都令他記起幾年前的父親節，一對子女為他煮了一份腸仔蛋早餐，當時更用手機拍下照片，並用作手機桌面圖片，好讓子女知道自己重視這份心意。

《最後的祝福．最好的禮物》動畫:

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