十優港姐丨麥明詩晒「老公視角」冧爆樣　與盛勁為馬爾代夫度蜜月勁甜蜜

▲ 麥明詩同老公好Sweet！

十優港姐麥明詩（Louisa）早前與老公盛勁為馬爾代夫度蜜月，雖然他們已經回港，似乎Louisa仍十分回味在當地旅遊的時光。

十優港姐丨麥明詩跟家人同遊主題公園 老公盛勁為陪姨甥玩做「實習爸爸」

晒「老公視角」

日前Louisa再分享多張在馬爾代夫的照片，並大晒「老公視角」，相中可見，她流露一副幸福樣，與老公共享美味的早餐，享受平靜舒適的感覺。

之後，她還上載一段潛水片，片中見Louisa潛得輕鬆自在，老公就在其背後默默拍下畫面。

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彼此的最好朋友

其實盛勁為曾說過與Louisa一起從來沒有一刻是浪費時間，大家每日就如好朋友一起玩，一起游水打波滑雪上山下海，將「情人」和「朋友」這兩個身份完美結合。因此，二人是彼此最佳伴侶及朋友。

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