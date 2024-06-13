特首答問會｜李家超：下周一公布氫能發展策略　計劃今年內推氫能洗街車

▲ 特首李家超（左）。（曾耀輝攝）

特首李家超今日（13日）透露，下周一環境及生態局會發表香港氫能發展策略，解釋及介紹香港整體氫能發展。他指，有計劃今年推出氫能洗街車，垃圾車和有軌電車都會有計劃推出氫能車，環境及生態局會重點研究安全指引方面。

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立法會今日（13日）舉行行政長官互動交流答問會，討論兩個議題，包括「發展新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」。

在「發展新質生產力」討論環節，自由黨立法會議員李鎮強表關注，當局會否考慮善用北部都會區，興建一些臨時展館，甚至組織建設生產線，去展示內地氫能發展的成果，甚至長遠興建一個大型的展館中心，讓香港做好櫥窗的角色，將國家的氫能產業透過香港走出世界。

民建聯立法會議員葛珮帆指，內地低空經濟應用場景豐富，相關法規已經逐步完善，香港若不加快推動發展，就會成為落後城市。她問及政府會否成立低空經濟跨部門工作小組，提供一站式服務，讓企業在港啟動試點項目，完善相關法規。

李家超回應指，氫能及低空經濟很重要，氫能發展重點是加氫設施及氫能發電設備等，環境及生態局會制定安全指引、對於氫能此易燃氣體設安全守則。

至於低空經濟，李家超認為是有難處，內地發展很前衛，香港地方密集、高樓大廈多，但低空經濟飛機要飛到不同區域，有可能會發生意外。

邱達根關注政府有何政策吸引私人企業投資

科技創新界議員邱達根表示，不少領先企業認為香港可以作為基地，但氫能及低空經濟企業想藉香港走出去，開通國際市場，而不少藥物及生命科技等企業希望進入內地市場，香港作為超級聯繫人，各企業需要資金支援。他關注，當局有何政策吸引更多投資，以及讓更多私人企業及人士來港。

李家超：大灣區融合最重要是優勢互補、強強聯手

李家超指，大灣區的不同領域協作已有專題合作框架推動，大灣區融合最重要是優勢互補，每個城市拿出最好東西，強強聯手。他指出，香港優勢在於人才及國際化資金，但缺乏土地及勞動人手，不同領域有不同合作方法，香港可做好科研產品的中轉，與內地合作。

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