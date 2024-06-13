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兩名內地女星捲機場耍大牌嫌疑　疑乘搭升降機有一大要求令人震驚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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程瀟、吳宣儀在機場耍大牌？

在社交平台上不時有網民分享自己偶遇明星的經歷，發文者有機會是對所見的明星「加分」或「扣分」，早前有傳一位內地女星在機場內「耍大牌」，做出令人討厭的行為！

香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人

女星在機場有一要求

有網民爆料指自己在機場乘搭升降機，她打算到4樓，但當到達1樓開門時，有女星的保鑣要求所有人離開升降機，讓女星一人使用，相當誇張！

網民當時說：「你誰啊你，我憑什麼下來！」旁邊有人說出女生的名字，升降機裡的人則回應「誰認識你」，也沒有人要離開。

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有兩位「嫌疑人」？

程瀟、吳宣儀就被網民列為「嫌疑人」，二人所屬的經紀公司樂華娛樂在昨日（12日）發出聲明，當中提到：「部分網友誤導指向程瀟、吳宣儀，經多方確認，該訊息是不實揣測，相關涉事安保人員非團隊成員，藝人耍大牌的情況屬不實信息。」

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