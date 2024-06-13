日本旅遊｜環球影城7月期間限定　兩款「鬼滅之刃」VR過山車新登場

日本環球影城將於7月19日推出「鬼滅之刃XR乘車遊」，遊客可以置身於「刀匠村篇」，在以VR技術展現的360度「鬼滅之刃」世界中，一邊感受過山車獨有的速度、重力和風速，並在令人心跳加速的激烈戰鬥中與鬼殺隊一齊沉浸在故事中。

深受各年齡層歡迎的XR乘車遊是利用環球影城的技術和創意開發的超現實體驗遊樂設施。VR透過視覺和聲音將大家帶到另一個世界，通過超速行駛時的重力感等主題樂園特有的刺激感同步，挑戰你的「六種感官」。

▲ 搭乘經得起重力負荷的訓練機。(環球影城提供)

此外，另一遊樂設施「鬼滅之刃柱訓練篇」將以今年5月開始的新系列「柱訓練篇」原創故事為舞台，在環球影城獨有的現場感中體驗超真實的「鬼滅之刃」世界。

7月19日-10月7日首階段訓練，將和炭治郎一起搭乘經得起重力負荷的「訓練機」；10月8日-2025年1月5日則會在悲鳴嶼激流泛舟，搭上木筏，衝進強風襲捲的狂暴激流中穿越瀑布、衝撞岩石，訓練變得更加混亂及刺激！

▲ 鬼滅之刃XR乘車遊追逐夢想的無限列車。(環球影城提供)

遊客必搶的可愛紀念品，繼「彌豆子爆谷桶」後，以「炭治郎」在蝴蝶屋練習時所用的「葫蘆」為原型的「炭治郎葫蘆爆谷桶」將全新登場，內裏裝滿刀匠「鋼鐵塚螢」最喜歡的日式醬油口味爆谷更是首次在公園亮相。大家可與「炭治郎」一起沉浸在「鬼滅之刃」的世界中，7月18日起開始發售。

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「鬼滅之刃」期間限定設施

日期：7月19日-2025年1月5

地點：日本環球影城太空幻想列車及好萊塢美夢乘車遊

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