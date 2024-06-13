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東張女神丨 回顧三大進擊訪問事件簿　梁敏巧新聞系出身被讚追問夠勇

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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梁敏巧是新聞系出身！

「東張女神」梁敏巧 （Maggie）早前訪問何伯和新何太，網民讚她有訪問技巧，令梁敏巧成功上位，日前梁敏巧追訪港男因遺囑錯名失遺產事件，期間她鍥而不捨追問被喻為「何太2.0」的賈小姐，當中問對方：「你老公係佢親生爸爸，係咪要咁絕情？」，代事主抱不平！

曾任職港聞記者

現年29歲的梁敏巧畢業於樹仁大學新聞與傳播學系，在學期間曾於《人民日報》海外版實習，畢業後任職港聞版記者，及至2019年憑參選港姐轉行當藝人。

梁敏巧自2021年7月起擔任《東張西望》外景主持，今年初更升呢做廠景主持，雖然坐堂時食「螺絲」惹來負評，惟早前憑藉訪問何伯挽回人氣。

東張西望丨父親遺囑寫錯字累阿仔失去遺產　繼母跟繼子爭祖屋網民封為「何太2.0」

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東張女神丨梁敏巧晒水着展露亮眼事業線　採訪技巧有進步表現獲讚【多圖】

屢遇惡人曾被襲擊

其實今次並非梁敏巧第一次獲得關注，今年初《東張》報道「屯門大媽」轉往中山公園「開騷」，對居民造成滋擾，負責採訪的梁敏巧成功「套料」，令被訪者口快快透露當中有不道德交易。

另外，一位阿伯大力推開一名《東張》攝製隊人員，在旁的梁敏巧即喝止：「嘩嘩嘩，報警！你做咩推人啊？」

此外，去年7月《東張》採訪無牌「神醫」期間，對方以粗言辱罵梁敏巧，更出言恐嚇兼禁固，不讓攝製隊一行人離開，惟梁敏巧處變不驚，反問對方：「你恐嚇我？」以及「你點解係咁用粗口鬧我呢？」

另外，梁敏巧曾採訪「難民食物卡圖利」事件，追訪「蛇頭」彭太時，縱然受了傷，梁敏巧仍鍥而不捨追著對方：「打到我個嘴，好痛！」，最後成功游說彭太受訪。

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