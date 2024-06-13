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翻版何伯｜娶小38歲嫩妻備孕10年終誕女　80歲翁高齡當爸見初生B喜極而泣

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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馬來西亞一名80歲老翁娶小38歲的嫩妻後，婚後一直努力「做人」，妻子終於上月底誕下一名女嬰。(Tiktok截圖)

愛情無懼年齡障礙，馬來西亞一名80歲老翁10年前迎娶小38歲的妻子後，兩人一直努力期盼孕育屬於自己的孩子，經過10年的努力，42歲的妻子終於上月底誕下一名女嬰。老來得女，老翁情不自禁地流下激動的淚水，雙手顫抖增為女兒祈禱祝福，場面相當感人。

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據馬來西亞媒體報道，現年42歲名叫烏米的人妻在社交平台發片，自言10年前嫁給比她大38歲的丈夫後，一直努力了10年，肚皮一直未見喜訊，讓她十分沮喪。

幸運的是，兩夫妻終於迎來好消息，烏米上月底順利誕下女兒，夫妻倆欣喜若狂，並感謝上天賜予女兒這份恩典。從另一段影片可以，她的80歲丈夫看到剛出生的女兒時，情不自禁地流下男兒淚，雙手顫抖下為新生的女兒誦經禱告。

馬來西亞一名80歲老翁娶小38歲的嫩妻後，婚後一直努力「做人」，妻子終於上月底誕下一名女嬰。（TikTok截圖）

丈夫是祖父朋友 10多歲認識

妻子向媒體透露，早在10多歲時已認識丈夫，當時丈夫是她祖父的朋友，亦與叔叔關係熟識，兩夫妻相識多時，一直視對方為家人。烏米在首段婚姻失敗後，被現任丈夫的關愛及溫柔所吸引，即使面對巨大的年齡差距，亦無阻兩人相愛。

影片發布後在網上引起熱話，不少網友對兩人送上祝福，網友表示，這個孩子非常幸運，雖然父親可能無法像年輕人那樣追著孩子跑，但他給予的疼愛和照顧是無可比擬的。還有不少女網友也留言祈禱，希望有一天奇蹟也能降臨在她們身上，讓她們像烏米一樣迎來自己的孩子。

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