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為你鍾情｜黃劍文自爆是葉巧琳粉絲　鄭俊弘最愛一家Jam歌

娛樂

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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出演《為你鍾情》音樂劇要唱多首哥哥的經典作品，會否覺得有壓力？三人直言會本着向哥哥致敬的心，用自己的風格演繹。（王茵芸攝）

哥哥張國榮離世多年，仍一直活在香港人的心中繼續閃耀。他的作品、形象、言行，時至今日仍帶着不滅的影響力，感染一個又一個靈魂，3位「哥」迷黃劍文（Kimman）、葉巧琳（Mischa）和鄭俊弘（Fred）亦是其中之一。

3人將參演《為你鍾情》音樂劇唱盡金曲，於8月16至25日向哥哥致敬，傾盡至誠，跟大家一同重溫及珍藏這份情。

3人同是哥迷

3人成為哥迷的原因不盡相同，Mischa從大銀幕認識哥哥，對《家有囍事》常騷的趣怪模樣印象深刻，也被《金枝玉葉》的深情才子家明迷倒，她大讚哥哥「好Charming、非常風趣又靚仔」。

Kimman指對哥哥的歌影作品「上癮」始於10年前，當年為籌備演出而做足功課，開始發現哥哥「演咩都得」，也從中感受到他的魅力。「當年4月1日都有busking，好多哥哥的粉絲一起大合唱，那場面好感動。」

音樂是Fred家庭的共通語言，囝囝愛彈琴，早前他也與太太何雁詩一同到外國進修爵士樂。（鄭俊弘Instagram）

不可取替的哥式魅力

至於Fred，則是忠實哥迷。從小浸淫在哥哥的音樂世界裏成長，他第一首識唱的歌是《Monica》，到其後參加《聲夢傳奇》比賽，奪冠的決賽歌是《追》。哥哥的歌成為他成長的養分，亦代表着人生不同章節，意義甚大。

如早幾年陷入迷惘低谷，他便用《我》來療癒自己：「哥哥有句話令我好深刻，他說要學懂如何珍惜自己，這對我影響好大。」故今次參演《為你鍾情》音樂劇，他坦言是好大的榮幸，終於夢想成真，可站在舞台上唱盡哥哥的歌，表達對他的尊敬、愛和思念。

不論是第幾代哥迷，大家對哥哥總是有讚無彈。除是唱而優則演的舞台王者，其氣質、魅力和影響力更無可取代，「我覺得好Amazing的是即使哥哥走了，現在大家都總在談論他的好。他影響了好多人，他的音樂更令好多人走在一起。要係一個幾好嘅人，他走了，我們才會只記得他的好？我覺得這是一件好值得學習的事。」Mischa說。

近年多了時間投放於演戲上，Mischa指完成《為你鍾情》後將立即投入另一部音樂劇排練，最想挑戰變態殺手的角色。（王茵芸攝）

Kimman自爆好欣賞Mischa

劇中Kimman飾演冰室店主，因愛張國榮而與Mischa結緣。其後冰室面臨結業，於最後一夜邀來一眾哥迷聚首分享感受。

二人劇內有感情綫，但笑言劇情點到即止，屬「初戀feel」；二人曾一同參加《全民造星III》，惟當時屬敵對組別，對彼此認識不多。至其後至Kimman參加《中年好聲音2》，原來Mischa也是充實觀眾，她直指好想Kimman贏：「一直都知道他唱得，他唱得好好、好穩定，有時覺得應該高分啲！」

雖然Mischa對Kimman認識不深，但原來Kimman早已是她的小粉絲。Kimman更自爆數年前已到《我們的音樂劇Reimagined》捧Mischa場，當時更是前排觀眾，特別留意Mischa，大讚她「好掂！」。「我坐好前望住她唱歌，當時心入面已覺得她最得，好好聽！她在那部劇表現好出色，最欣賞她。」

早前因病消瘦不少，Kimman笑指要為此劇增肥。（王茵芸攝）

Fred囝囝最愛彈琴

飾演其中一位到場哥迷的Fred，與太太因哥哥而譜出戀曲，會即場向太太浪漫獻唱。

在現實生活中，音樂亦是Fred一家生活的重要養分，他每日都會與太太、囝囝一同玩音樂。「我仔好喜歡彈鋼琴，我們又常常唱歌給他聽。他最喜歡的樂隊是Queen，最鍾意聽《We will rock you》，更認得出Freddie Mercury的聲音，好搞笑。」他笑言囝囝好主動練琴，一抱走他他就會難過，反而要提他不可彈太久。

學演戲先要交心

甚少演戲的Kimman，對上一次已是3年前參演單元音樂劇，戲份僅半小時。今次躍升成主角，他認為屬一大挑戰，但相信只要用心排練則可。Mischa擁豐富劇場經驗，早前更一連演出30多場舞台劇，對新手Kimman有何建議？她指緊張甩嘴時有發生，但劇場吸引的地方就是這種自然的即興互動：「好睇對手反應、識唔識接、點樣兜，這才是最好玩的地方。」Fred則指雖然拍劇多年，但鏡頭可拉近距離拍特寫，要再適應舞台劇的演出方式。

近年常在舞台劇看到Mischa的身影，她分享去年與朱柏謙合作，重新領會何謂演戲：「要將個心挖出來，完全赤裸地演繹。起初演得好表面，朱柏謙叫我要忍住、不要爆出來。原來收起情緒比放出來更有力量，更加攞命。學收放、拿捏情緒好好玩，每一次可有不同選擇，又是不同的感覺。」她指想每年都做一兩部劇場作品，因好享受大家連月日見夜見，為同一件事奮鬥的熱血過程，這種忙碌尤其充實。

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感受粉絲無條件的愛

舞台劇主題曲《盡頭重遇你》由Mischa和Kimman合唱，表面是情歌，實質盛載着粉絲對偶像無盡的愛意。Mischa解釋：「歌迷上半生愛着哥哥，希望到此生的盡頭能重遇他，這份愛好深。」劇內飾演哥哥的多年粉絲，劇外3人出道多年，亦擁有一群陪伴多年的粉絲。去年是Fred歌迷會成立十周年，來自世界各地的粉絲都齊聚一堂，有些由拍拖走到結婚生子，最大年紀的粉絲更是80多歲的婆婆。Fred坦言每個粉絲的樣子都記得，感動在於十年不離不棄，伴他走過高高低低。

早前愛貓離世，身為貓奴的Mischa也感受到粉絲的溫暖。「有粉絲畫了一幅畫，是我抱住兩隻貓貓。我每日看着這幅畫都覺得好珍貴，我一世都會Keep住，他們這種心思好有愛。」

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從街頭走到公仔箱，參加《中年好聲音2》後人氣急升，Kimman憶述當時比賽後走出電視城，看到粉絲們守候自己，更大合唱他的比賽歌，也不禁落淚。而看到粉絲們聽他建議將送禮改為做善事，亦令他相當感動。「他們派飯給老人家，我看到張單就哭，這份禮物比收甚麼都貴重，對我來說意義好大。」

這份偶像與粉絲之間的珍貴連結，他用音樂傳遞力量，他被音樂感染而成長，兩者互相支持，更成為彼此前行的力量。當潮流愛新鮮，摯愛的偶像始終是無可取代的經典。

化粧：黃劍文（Grace）、葉巧琳（Cyrus Lee）、鄭俊弘（Christy Lam）

髮型：黃劍文（CarrieCammy-BHC）、葉巧琳（Keith Lee, Milk Chan's team）、鄭俊弘（John Shum@Hair）

服裝：黃劍文（Mark Fast 、尺渡）

場地提供： Tom Lee Music

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