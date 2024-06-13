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地下殺神丨《一百萬零一夜》男主角自導自演化身復仇者　挑戰《殺神John Wick》打到飛起

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《地下殺神》

憑《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）奧斯卡提名男星迪柏特爾（Dev Patel）首次執導兼主演的電影《地下殺神》（Monkey Man）打到飛起，挑戰官能極限。

故事講述無名「小子」（迪柏特爾飾）終日戴著「猴頭」面具流連地下格鬥場以拳腳血鬥過活，然而實際上他正計劃向殺母仇人進行復仇大計，更誓要打擊腐敗領導人以救窮人及弱勢社群免再受欺壓。

迪柏特爾自導自演《地下殺神》。

其實，「猴神」哈努曼在印度是力量和勇氣的象徵，其傳說可追溯到公元前1500 年，首次出現在《梨俱吠陀》裡一首讚美詩中。《梨俱吠陀》是一部古代讚美詩集，被認為是印度教四大神聖經典文本之一。過去有說法指，《西遊記》孫悟空的靈感來自「猴神」。不過，當然此說法無法證實，但迪柏特爾今次作品，一定程度有受李小龍影響。

迪柏特爾表示自小就對動作電影著迷，稱：「從李小龍的《龍爭虎鬥》到沙魯克罕（Shah Rukh Khan）與數百壞人戰鬥以救他一生中最愛的場面，到後來接觸到韓國電影 — 就在那時，我感到復仇電影已提升一個新水平。我知道，終有一天我會融合這些文化、電影風格和故事，成為一個屬於我的創作。」

《地下殺神》

《突擊死亡塔》班底參與

他從長期以來欣賞的電影類型中汲取靈感，包括韓國復仇動作片，以及《殺神John Wick》等系列。 迪柏特爾說：「我們將這些電影的戲劇元素混合在一起，包括有我最喜歡的韓國電影《殺手代父》和《原罪犯》，也包括一部來自印尼的精彩電影《突擊死亡塔》，我們這次也有很多《突》片的團隊人員參與這部電影的製作。還有《殺神John Wick》團隊，他們剛好也是Thunder Road公司的製作人。我們將所有這些原素都放入攪拌機中，再添加一些來自印度的『馬薩拉』來『調味』，製作出《地下殺神》這部電影。」

不過他同時指：「動作電影的模式容易被濫用，因而製作出缺乏誠意和內容的作品，只是用來賺快錢。但我作為動作電影的真正粉絲，我知道它可以處理得更有質量。我會在創作中添加了大量的文化背景 — 小時候，我的祖父向我介紹了猴神哈努曼的故事。我感到非常驚訝，原來有很多現代漫畫從東方哲學及圖像中汲取靈感。 」

《地下殺神》

寫給家人的情書

由此，迪柏特爾表示：「我不會逃避我的背景、文化傳統，反而我會加倍努力，展現讓我引以為傲的東西。這電影在頌揚我種族的文化之同時，致力揭示弱勢群體在體制性上遇到的問題和困局。」

他續指：「從本質上而言，《地下殺神》是一封寫給我家人的情書，是關於融合我父親和祖父與我分享的神話，也是關於尊重我生命中所有我尊重的非凡女性 — 首先，是我的母親。為向你深愛的人報仇，一個人會付出多大的代價？」

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