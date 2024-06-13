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婚姻之道｜兒子不似自己人夫要求驗DNA　結果證親生太太卻因2理由提離婚

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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一名人夫懷疑太太出軌，於是與2兒子驗DNA。

建立信用的關係要很多時間的付出，但摧毀卻可能是彈指之間地容易。外國一名人夫因見小兒子與自己不似樣，故提出進行DNA測試，雖然最後證實兒子是自己親生，但妻子一怒之下提出離婚，不知死因的人夫於是上網求助，有網友指出，「冰凍三尺，非一日之寒」。

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堅持做DNA測試太太表現不安

綜合《mirror.co.uk》等外媒報道，該名37歲人夫與太太結婚12年，並育有3名兒子。一直以來，人夫認為二兒子與他完全不似樣，與其他家族成員沒有任何相似的特徵，儘管太太展示過娘家的照片，證明二兒子與曾外祖夫長得很像，但是他仍感到十分忐忑。

當人夫提出想進行DNA測試時，太太表現得十分不安，令他更有理由相信自己的懷疑，

我總是有一種揮之不去的感覺，我們的二仔不是我的。我們的大仔及細仔看起來就像我，但二仔卻不是。

結果證實親生但妻離子散

為了尋找真相，人夫購買了一套親子鑑定套件，最後結果證實二兒子是樓主親生，解決了他心中多年的疑惑，人夫嘆口氣表示，

我覺得一切都回歸好的方向，我心裡很平靜。

不過，太太很快便向他提出離婚。第一，她不能接受丈夫懷疑自己出軌；第二，她認為丈夫因為二兒子的外貌與其不一樣，而要進行基因測試，這樣對待二兒子如「垃圾」般的行為已經傷害了他。

懷疑丈夫曾出軌致杯弓蛇影

此外，她更認為是丈夫在過去的經歷中曾試過出軌，所以把這些不安都投射到現在的婚姻中，令她感到十分委屈。對此，人夫也承認，在過去兩段關係中，他確實曾經做出背叛行為。

她說根本沒有欺騙過我，但我還是指責及懷疑她。現在我的孩子們不再跟我說話，我的妻子想和我離婚。

網友推測平日不善待家人

對於人夫的遭遇，網友們普遍不表示同情，「不信任是婚姻中的一個死穴」、「他解釋這麼多，令人認為他太太離開他、兒子討厭他，並不只是做了DNA測試的問題」、「佢平日裡應該少不了惡劣對待二兒子或其家人的行為，所以才令對方心淡離開。」

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