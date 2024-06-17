士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣　4大高危位置嚴重可致內出血

▲ 洪永城梁諾妍三個月大細女Beryl 眼肚出現血管痣，即睇4大高危位置，最嚴重或引致內出血。

【洪永城/梁諾妍/女兒/Sirface】洪永城跟太太梁諾妍（Inez）於2021年結婚後三年抱兩，同年大女洪靖嵐（Amber）出生，今年3月更添小公主細女Beryl。梁諾妍不時在IG分享大女和細女的合照，最近有網民發現Beryl眼肚疑似受傷，Inez解釋紅點是血管痣，又名士多啤梨痣，在Beryl出世2至4星期後出現，由於細女的「士多啤梨痣」近眼肚位置，擔心如果變大有機會影響視線。到底家長發現嬰兒有「士多啤梨痣」應該如何處理？有甚麼方法可以預防嬰兒長出血管痣？

士多啤梨痣｜梁諾妍替細女眼肚敷藥水

梁諾妍為了減慢細女Beryl的「士多啤梨痣」生長速度，目前早晚都會替細女敷藥水。對此有家長認爲塗藥水無效，建議Inez帶Beryl做微激光，令「士多啤梨痣」變平滑及淺色，Inez指因細女的「士多啤梨痣」接近眼睛位置，擔心做微激光會影響眼睛健康。

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士多啤梨痣｜每10名嬰兒有1人患血管痣

血管痣或血管瘤，又名「士多啤梨痣」，因痣的外形像士多啤梨而得名。兒科專科何蓉蓉醫生曾在香港經濟日報撰文指出，「士多啤梨痣」屬於先天的良性血管增生，主要分為紅色、紫色及粉紅色，多發於面部、四肢及身體。 嬰兒血管痣通常在出生後1至3個月出現，於1、2歲前迅速增長，到2至3歲便進入靜止期，3歲後進入消退期，由鮮紅色褪淡成淡紅色或肉色，慢慢萎縮變小至完全消失。每10名嬰兒便有1人患士多啤梨痣，早產嬰兒更常見。如果血管痣體積大於5厘米，或出現在頭頸、氣管等重要位置，便要慎防危機。

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士多啤梨痣｜醫生：長於眼皮或致視力受損

何醫生指血管痣一般對健康並無太大影響，大部分患者只需定時觀察便可，但如出現併發症、影響面部重要器官或有影響外觀的風險，便需要接受治療。例如長於眼皮的「士多啤梨痣」，若沒有接受適當治療，約一至兩成寶寶會因此視力受損。而長於氣管的「士多啤梨痣」，可能會壓著氣管，影響呼吸，嚴重可引致心臟衰竭。

血管痣亦可以是不同疾病的表徵，例如當同時發現腹部腫脹及皮膚表面血管痣，可能反映肝臟、腸胃也長有血管痣，嚴重可致內出血、肝臟脹大。因此，血管痣體積大於5厘米或長於高危位置，應及早尋求醫生意見。

士多啤梨痣｜高危位置及其危險因素

臉部︰礙美觀，自信心低落。

眼皮︰視覺神經發育，視力受損。

頸部︰壓迫氣管，阻礙呼吸。

脊柱︰脊柱受壓，活動能力受損。

士多啤梨痣｜血管痣治療方法

血管痣的治療方法包括口服降血壓藥、口服類固醇和激光治療。降血壓藥普潘奈（propranolol）可以減少血管增生，一般劑量為每公斤每日1-2mg，可以縮小血管痣體積達6成或以上。此藥物有機會影響心跳、血壓和血糖，因此必須在醫生處方和監督下使用。如果口服藥未能根治血管痣，可以考慮激光治療，有助減淡皮膚表層的色素，改善外觀。

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