  • 30°C
香港時間 : 2024613日 (四) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

​​​​​​​飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【夏天/心臟病/心血管疾病/紅色食物/番茄/山楂/紅蘿蔔/蕃薯/蘋果】夏日炎炎，除了提防中暑外，原來高溫會容易導致心臟病發！有醫生指出，當身體脫水時，血液濃稠會導致引發心血管疾病，尤其是三高和肥胖人士須注意，出現5徵狀要立刻補充水分和休息。有見及此，有中醫師建議6大夏日護心食物，有助保持心血管健康。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

拆解夏天易心臟病發成因 現5大症狀要留意

台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮曾在其Facebook專頁提醒大眾，今年夏天氣溫將會比過往夏天高。除了要提防中暑外，氣溫升高會使血管擴張、血流量增多，加上不斷流汗使身體水分蒸發，血液會因缺水而變得黏稠，導致引發心血管疾病，嚴重可會造成心肌梗塞。

他提醒，當身體出現5大症狀，如口渴、頭暈疲勞、尿量減少、心律不整、心臟衰竭，就代表是身體出汗過多，是脫水的徵兆。三高和肥胖人士有較大風險出現這種情況，建議要定期測量血壓、血糖，且最好戒煙和減重。

預防心肌梗塞3大生活建議

日常生活方面可以如何預防急性心肌梗塞？樓中亮建議3大良好生活習慣，配合飲食和運動養成良好生活習慣。

1. 健康飲食，隨時補充水分

少吃含糖及油炸食物，若要解渴也應以白開水取代含糖飲量，採少量分次慢慢喝。

2. 良好運動習慣

培養規律運動的習慣，建議每周至少累積150分鐘，可以快走、慢跑、騎自行車等，但最好避免在早上10點到下午2點時運動，清晨或傍晚的天氣涼爽，更適合進行

3. 定期追蹤

定期做體檢，三高患者要定期量血壓、血糖，且最好戒煙。

中醫推薦6種紅色護心蔬果

有中醫師在合佗中醫診所Facebook專頁發文，指夏季溫度高且濕度大，熱擾心神，令人容易心浮氣躁，坐立不安，加上新陳代謝加快，增加血流速度，心臟的負擔亦相對加重。故此，分享6種紅色護心蔬果，各有各功效和好處。

點擊圖片放大
+6
+5

紅蘋果：含有多酚類、鉀及維他命C和E等，可分解囤積在體內的脂肪，降低血脂保護心腦血管健康。

紅番薯：富含鉀、β-胡蘿蔔素、葉酸，以及維他命B6、C，有助於預防動脈硬化，保持心血管壁的彈性。

山楂：富含有機酸，能降低血清膽固醇及三酸甘油酯，有效防治動脈粥樣硬化。

紅豆：含鐵質，能行氣補血；另外，粗纖維可幫助腸胃吸收、潤腸通便。

紅蘿蔔：含維他命A，能保持血管暢通，進而防止中風發生。

番茄：有研究發現，番茄籽周圍的黃色膠狀物質，具有抗血小板凝聚的功能，可有效防止腦血栓的發生。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜預防大腸癌+改善高血壓+護心　營養師盤點番薯好處+教煮糖水
09:35 2023/12/18
飲食攻略｜預防大腸癌+改善高血壓+護心　營養師盤點番薯好處+教煮糖水
飲食攻略｜延緩衰老/保護心臟/降腸癌+腦退化風險　6大必吃黑色食物越食越年輕
18:45 2024/04/30
飲食攻略｜延緩衰老/保護心臟/降腸癌+腦退化風險　6大必吃黑色食物越食越年輕
飲食攻略｜6種天然食物減肥減重好幫手　燒脂+護心+調整代謝+抗炎症　
17:50 2024/05/03
飲食攻略｜6種天然食物減肥減重好幫手　燒脂+護心+調整代謝+抗炎症　
飲食攻略︱40歲後抗衰老餐單　醫生推介18款食物護心血管防失智
19:19 2024/06/05
飲食攻略︱40歲後抗衰老餐單　醫生推介18款食物護心血管防失智

你可能感興趣

飲食攻略｜預防大腸癌+改善高血壓+護心　營養師盤點番薯好處+教煮糖水
09:35 2023/12/18
飲食攻略｜預防大腸癌+改善高血壓+護心　營養師盤點番薯好處+教煮糖水
飲食攻略｜延緩衰老/保護心臟/降腸癌+腦退化風險　6大必吃黑色食物越食越年輕
18:45 2024/04/30
飲食攻略｜延緩衰老/保護心臟/降腸癌+腦退化風險　6大必吃黑色食物越食越年輕
飲食攻略｜6種天然食物減肥減重好幫手　燒脂+護心+調整代謝+抗炎症　
17:50 2024/05/03
飲食攻略｜6種天然食物減肥減重好幫手　燒脂+護心+調整代謝+抗炎症　
健康問題 養生 血栓 肥胖 中暑 心肌梗塞 動脈硬化 蔬果 運動 中醫

最高瀏覽

綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝