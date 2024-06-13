​​​​​​​飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂

【夏天/心臟病/心血管疾病/紅色食物/番茄/山楂/紅蘿蔔/蕃薯/蘋果】夏日炎炎，除了提防中暑外，原來高溫會容易導致心臟病發！有醫生指出，當身體脫水時，血液濃稠會導致引發心血管疾病，尤其是三高和肥胖人士須注意，出現5徵狀要立刻補充水分和休息。有見及此，有中醫師建議6大夏日護心食物，有助保持心血管健康。

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拆解夏天易心臟病發成因 現5大症狀要留意

台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮曾在其Facebook專頁提醒大眾，今年夏天氣溫將會比過往夏天高。除了要提防中暑外，氣溫升高會使血管擴張、血流量增多，加上不斷流汗使身體水分蒸發，血液會因缺水而變得黏稠，導致引發心血管疾病，嚴重可會造成心肌梗塞。

他提醒，當身體出現5大症狀，如口渴、頭暈疲勞、尿量減少、心律不整、心臟衰竭，就代表是身體出汗過多，是脫水的徵兆。三高和肥胖人士有較大風險出現這種情況，建議要定期測量血壓、血糖，且最好戒煙和減重。

預防心肌梗塞3大生活建議

日常生活方面可以如何預防急性心肌梗塞？樓中亮建議3大良好生活習慣，配合飲食和運動養成良好生活習慣。

1. 健康飲食，隨時補充水分

少吃含糖及油炸食物，若要解渴也應以白開水取代含糖飲量，採少量分次慢慢喝。

2. 良好運動習慣

培養規律運動的習慣，建議每周至少累積150分鐘，可以快走、慢跑、騎自行車等，但最好避免在早上10點到下午2點時運動，清晨或傍晚的天氣涼爽，更適合進行

3. 定期追蹤

定期做體檢，三高患者要定期量血壓、血糖，且最好戒煙。

中醫推薦6種紅色護心蔬果

有中醫師在合佗中醫診所Facebook專頁發文，指夏季溫度高且濕度大，熱擾心神，令人容易心浮氣躁，坐立不安，加上新陳代謝加快，增加血流速度，心臟的負擔亦相對加重。故此，分享6種紅色護心蔬果，各有各功效和好處。

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紅蘋果：含有多酚類、鉀及維他命C和E等，可分解囤積在體內的脂肪，降低血脂保護心腦血管健康。

紅番薯：富含鉀、β-胡蘿蔔素、葉酸，以及維他命B6、C，有助於預防動脈硬化，保持心血管壁的彈性。

山楂：富含有機酸，能降低血清膽固醇及三酸甘油酯，有效防治動脈粥樣硬化。

紅豆：含鐵質，能行氣補血；另外，粗纖維可幫助腸胃吸收、潤腸通便。

紅蘿蔔：含維他命A，能保持血管暢通，進而防止中風發生。

番茄：有研究發現，番茄籽周圍的黃色膠狀物質，具有抗血小板凝聚的功能，可有效防止腦血栓的發生。

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