正能量｜ OL被裁轉行做外賣員　由豪宅至劏房練就堅強：香港是個有趣城市

▲ Chris加入外送行業後，反而放下以前工作重壓，心態更穩健成熟。（王韻青攝）

本來是從事寫字樓朝九晚六的工作的Chris，曾在一間外資公司做品質管理，她自2022年初開始轉行當外送員，體驗不一樣的事業生涯。由坐寫字樓，到每日著外賣食物遊走大街小巷，Chris現時心態更穩健成熟，面對任何事物都能豁然開朗，因熱愛旅遊及探索新事物的她，反而因此覺得增加了閱歷。

「兩年前疫症很厲害，個個都足不出戶，開始聽到有外賣員的行業。我有個正從事此工作的朋友做介紹給我，他指我既然喜歡到處工作，不如試試做外送員。」

Chris從此踏上某間外賣公司的外送員之路。「這工作可以滿足我喜歡到處工作，又可去香港不同的地方，以及接觸到不同的人和事。看到香港是一個很有趣的城市。一街之隔，可以從豪宅區到劏房區。我想沒有一個城市在這麼短的距離，會有一個完全不同的人民風景。」

▲ 做外送專員，讓她有機會穿梭社會的不同角落。

送外賣見識社會

送外賣的日子，令Chris看見很多景象。「有些人居住的地方很淺窄，但他們很開心。試過有次一個尼泊爾女人叫甜品，我送到後，看見她的4個小朋友很滿足地看到面前的甜品，已經十分開心，即使生活在一個狹窄的環境，小孩子仍然活得很快樂，而我也看見這位尼泊爾藉媽媽，在逆境中仍能保持積極態度。」

她有時會到訪豪宅，見過美侖美奐的屋苑會所。「有很多吊燈有著上千粒水晶，每一粒都閃閃發亮；我又去過西貢很大間的豪宅，非常華麗，戶主出來接餐時，我看見一張很大的彈床，大開眼界！」

她也有機會去一些正在發展的社區送外賣，如安達邨，令她對城市有更多認識。「如觀塘秀茂坪邨附近的安達臣，那處有個礦場，後來變了住宅，現在仍然在興建，地勢很斜，其升降機有如跳樓機般，很特別。」

關關難過關關過

現時的Chris找到一份適合她的工作，經常臉帶笑容，原來她曾有過不開心的經歷，並在挫折中成長。做了3年文職工作的她，一天突然被公司裁員。「一時間要找另一份工作，心裡很徬徨。開始時感受真的不太好。但我很阿Q地想，又不止我一個被裁員，而且這地方很多人也比我慘。」

冷靜過後，她立刻去找工作。覺得要積極起行，終於擺脫了徬徨的心情，理智告知她，只有努力找工作才能解決生活問題。

裁員以外，她人生中亦有另一個重大的困難。她分享：「身邊有位患有情緒病的朋友。他很需要陪伴，經常要知道我在身邊，需要幫忙時又會找我，可能其樣子有時感覺像會拒人於千里，看起來很cool，其實這是沒有安全感的心理反射，因為欠缺安全感，所以保護自己，選擇不出聲，其實他很需要別人的關心。」

她坦言這位朋友有時會失控，hyper時會瘋狂購物，情緒跌落低位時，又會對關心他的人作出責罵，Chris坦言有時很難處理，尤其對方跟自己的好友，但她由此明白到，不論遇上多少困難，都要學懂去面對。

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畫下自家遊記繪本

樂觀的Chris如今很喜歡自己的工作，每天可以四出遊走於城市之間，探索發掘新鮮事物。她亦會趁放假時踏遍世界各地，更以漫畫記載每次的旅程。

她分享：「我曾到訪緬甸，發覺當地街上有很多貓；在斯里蘭卡發現當地人喜歡將食品加工，例如一塊已烤好的薄餅，本來已經可以吃，但他們會加很多調味料，包括蝦、花生、椰絲、肉片等，我便畫下它的製作過程。在伊朗，女性要戴面罩，因穆斯林是保守的國家，女性規定要遮住頭髮，但沒說明要遮多少，於是就會在灰色地帶，我便用筆畫下這些畫面。」

她在旅程中紀錄生活上的有趣細節：「想畫一些較少人知道的事，如有些女性只勾住頭巾，便展現『你有張良計我有過牆梯』的文化。我也喜歡一些冷門事物，想帶出我們生活中有很多小事情，其實都很有趣。」

細心的Chris將所見所聞一筆筆畫在遊記繪本上，讓大家以不同視角認識這個世界。她意識到世界不同角落每日發生比香港更嚴峻的生活，為她帶來了更大的情緒穩定性和對生活多元化的更深入理解。

▲ Chris喜歡把人生經歷轉化為繪畫，作為情緒出口。（王韻青攝）

以藝術記錄所見所聞

兩年的外送員經歷，除了認識了社會不同角落的人，並了解到儘管面對社會刻板印象，女性在生活中都是有能力和韌性的，不同的見聞遭遇深深激勵了她。現時Chris將這些經驗轉化為繪畫，通過藝術記錄她的所見所聞，探討人生。

透過創作，進一步鞏固了她的理解，便是每個女性即使要面對不同掙扎中。都在努力在生活，便如她自己一樣。Chris期望未來可以繼續去探索這個世界。「無論是香港做外賣員，或是孭起背包去旅行，想保持對這個世界的好奇心，因為身心健康真的很重要。」

她除了希望去土耳其旅行，原來內心一直有個大計劃。「以前曾經有不少未來大計，但計劃追不上變化，能達成短期的願望已很好。像之前曾經想出漫畫書，但根本抽不到時間，十劃都未有一撇，始終都需要上班，自資出版，亦怕很難賣得出，始終太少渠道可購買。可能有一天，突然有時間可以完成，自己也在等這個機會。」

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