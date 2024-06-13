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職場熱話｜出國公幹半年驚見下屬變上司　月入4萬暴升至10萬港男不忿想辭職

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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出國公幹半年下屬驚變上司，月入4萬暴升10萬惹港男想辭職。

【升職/人工/職場熱話】不少打工仔都會期盼升職加人工，不過近日卻有打工仔分享被公司委派出國公幹，以為會被受重視，怎料半年後回來，公司大變，原來的下屬變成了自己的上司，更希望事主能夠「繼續睇住佢」，對此他感到非常生氣，萌生辭職念頭。

事主出國公幹半年下屬變上司

該名打工仔於連登討論區以「去公幹咗半年，返嚟見到下屬升咗職做咗我上司」為題發文，表示公司半年前委派他出國公幹，跟國外公司商談合作事宜，「都算係大項目，總部都好重視」。雖然事主原本想拒絕，但是總部認為他有能力才指派他前往，於是事主便答允，更傾成合作回來。

我見包機票同住同食去玩下都好，同埋總部高層開到聲話重視同有能力先叫我去。好啦，去完，傾得成大Project。

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事主回來幾天後，才得知原來的下屬變成了他的上司，而原本的上司卻被調派去其他地方。公司出現變動的原因是兩個月前因公司有空缺職位，讓同事應徵。當時在國外的事主也得知此事，但卻不知招聘的是他上司的職位，直到回來後才弄清事件。眼看現在該名只有3年年資的下屬「上位」，成為他上司，令他非常生氣。

個下屬係我請返嚟同我一手教大，啱啱畢業就做，都係得3年年資，而我做咗7年。

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下屬升職月入由4萬暴升至10萬

事主不忿公司讓下屬升職，而非升年資和能力較高的他，「全世界都話我遲早上，點知搞成咁」。他又指該名獲升職的同事原本月入只有4萬，現在已升至10萬，而事主自己卻只有7萬。最令他生氣的是，「上司」叫他入房，問他心情如何，又「叫我繼續睇住佢」。雖然對方並無惡意，但他無法接受，萌起辭職念頭。不過他又考慮到現在市道差，擔心辭職是魯莽行事，逐向網民詢問意見。

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網民指公司「重用不重視」 支持事主辭職

帖文一出，不少網民支持事主辭職，指公司「重用不重視」，留在這裡「遲早睇人面色」，「擺明公司知你唔聽話，搵個聽話嘅坐你頂頭，等你自動離職」、「你傾成大Project返嚟，就應該開個位比你，如果老闆咁都無考慮就早走早著」、「公司嘅行動就係升你下屬，你得到D咩值得留低？」。不過也有人建議若然擔心市道差，不如先找到工作再辭職。

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