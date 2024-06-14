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爽身粉｜含滑石粉嬰兒爽身粉被控致癌　強生同意賠54.6億元天價和解【附使用爽身粉貼士】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

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美國個人護理產品公司強生同意支付約54.6億元港元和解金，與美國多地達成和解。

【爽身粉/嬰兒護理/兒童健康】不少家長會用爽身粉改善BB尿布疹問題，美國個人護理產品公司強生（Johnson & Johnson）曾因爽身粉含滑石粉成分被指控可能致癌而停售貨品。日前，強生同意支付7億美元（約54.6億元港元）和解金。對於嬰兒應否使用爽身粉的疑問，有醫生提醒宜慎用爽身粉，以免引發濕疹及鼻敏感。

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根據《路透社》報道，強生周三（12日）宣布，同意支付7億美元（約54.6億港元）和解金，與美國42個州及首都華盛頓哥倫比亞特區達成和解。解決涉嫌誤導消費者相信產品安全，以及涉嫌向股東詐欺性隱瞞危險的集體訴訟的指控，事件最終達成和解。

強生全球訴訟副總裁Erik Haas11日發聲明，「公司持續訴諸多種途徑，針對滑石粉訴訟，達成全面且最終的解決方案。」。佛州總檢察長Ashley Moody表示，「這是消費者產品安全的一次重大進步。」

以粟米澱粉取代滑石粉

就有關指控強生曾多次否認，因被爆出致癌風波後，於2023年在全球範圍內停止銷售含有滑石粉的嬰兒爽身粉，轉而以粟米澱粉取代，並指出粟米澱粉的嬰兒爽身粉已在世界多國銷售。

強生多次遭消費者指控，所出產的含滑石粉嬰兒爽身粉受致癌物質石棉污染，因而導致癌症，令公司面臨約3.8萬宗訴訟。其中在2016年，強生遭指控出產的嬰兒爽身粉造成一名婦女罹患卵巢癌，並且導致死亡，美國法院裁定強生需賠款7,200萬美元（約5.6億港元）。

不過，強生曾發表聲明否認指控，重申經過數千項獨立測試，證明滑石粉不含石棉或致癌物，而其爽身粉可以安全使用。截至今年3月31日，仍有6萬多人起訴強生產品致癌，大多數都是罹患卵巢癌的女性，也有一小部分受害者是罹患間皮瘤（Mesothelioma）。

避免嬰幼兒吸入爽身粉

呼吸系統科專科醫生黃敬恩過去受訪時指出，滑石粉（Talc）屬最柔軟的礦物，以此作爽身粉主要成分，用於經常出汗的位置可以減少黏的感覺，但顆粒較幼小，嬰幼兒及小朋友很容易吸入，有機會對氣管或肺部造成過敏，引發哮喘、濕疹、鼻敏感等，眼部亦會出現痕癢、紅腫。

若吸入顆粒而刺激氣管或肺部，亦有可能會即時出現咳嗽、流眼水的症狀。黃醫生稱，使用爽身粉時應謹慎，更應避免粉塵接近小孩。

此外，皮膚科專科醫生陳厚毅曾提及，部分爽身粉會加入香料，如刺激皮膚，身體就有機會即時出現敏感反應，例如痕癢和出紅疹等，但正常人士使用爽身粉後出現敏感的機會不大。

６大使用爽身粉注意事項

TOPick綜合兩名醫生的建議，列出以下使用爽身粉時要注意事項︰

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