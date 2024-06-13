猝死危機︱店員以為睡著不敢叫醒　29歲男網吧猝死逾30小時【附10大猝死徵兆】

▲ 內地一名29歲男子在網吧猝死逾30個小時，醫生拆解10大猝死徵兆。

【猝死/網吧/意外/心臟健康】猝死超過一天竟無人發現？日前，内地一間網吧發生不幸命案，一名29歲男子被其他客人發現坐在座位上低頭不動，上前拍打無反應才驚覺其已身亡，立即通知店員報警處理。死者其後被揭發，原來已經死亡超過30小時，網吧員工被質疑為何在期間沒有發現有異。

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綜合内地媒體報道，浙江溫州一間網吧發生顧客猝死超過30小時才被發現的離譜意外。一名29歲男子於6月1日早上進入網吧，坐在非包廂的開放式座位區。直至6月3日晚上10點，有其他顧客發現男子低頭不動、上前拍打後也沒有反應，才驚覺男子已身亡，立即通知店員報警處理。

當地警方到現場勘驗後，初判男子是猝死；另從桌上的剩餘早餐推測，男子可能在6月2日上午已經死亡，死亡時間超過24小時。由於死者家屬拒絕解剖，法醫在限制條件下，判斷男子被發現時已死亡超過30小時。

網吧解釋：以為他在睡覺不敢打擾

死者家屬接到噩耗後，除了不滿警方獲報超過1天仍未立案，更質疑為何死者坐在人來人往的開放區，店員竟沒在他身亡30多小時期間察覺有異？對此，網吧老闆解釋，死者生前為店裡常客，在意外發生前1個月，幾乎每天或隔2天就來，每次消費時間5至6小時。而且，死者生前看身體狀態很不錯，因此網吧不認為「2人2班制，每班12小時」的輪班工作模式存在過失，頂多是店員交班時沒留意死者究竟「睡了多久」。

老闆又指，由於網吧經常很多顧客睡覺趕不走，而且有「起床氣」，討厭被店員叫醒，否則就會痛駡店員一頓。網吧還辯稱，店員是意外的第一發現者，只是一直以為男子在睡覺不敢打擾；等「主動」上前提醒時，就發現他已身亡。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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