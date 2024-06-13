時尚穿搭｜鴨舌帽打造青春活力造型　四個清潔重點免帽子變形

▲ 鴨舌帽真的很適合懶人！

很多人都喜歡戴帽子配搭日常穿搭，尤其是中性的鴨舌帽，因為外出無暇整理頭髮的時候，鴨舌帽既可以節省弄頭髮時間，又可以為一身造型增添活力感，輕鬆打造休閒隨性的時尚魅力。

其實鴨舌帽的確可以替造型加分，以韓國天團BLACKPINK為例，幾位成員都愛以鴨舌帽襯衫，Lisa曾穿上露腰黑色上衣外搭白恤衫，下身襯卡通圖案貼身過膝裙，原本一身打扮隨性自然，她再配戴一頂深藍色鴨舌帽，即時增添時尚感，而且星味十足！

Jennie則穿上棒球外套配搭同系列鴨舌帽，帽子還有一個可愛的狸貓圖案，令Jennie帥氣得來又不失少女感；而ROSÉ就以黑色衛衣配搭同色鴨舌帽，雖然以深色為主，但因為她染有一頭淺金長髮，令整體造型更富層次，她更巧妙地戴上黑皮手套和黑框眼鏡，非常型格。

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四個清潔鴨舌帽的重點

帽子真是穿搭的好拍檔，但夏天天氣炎熱，若不定期清洗帽子的話，殘留的頭油可能會令它產生異味，但應該如何清潔鴨舌帽才避免它脫色和變形呢？以下就有四大清潔重點需要注意。

一.避免用洗衣機清洗

洗衣機高速旋轉容易讓帽子變形脫色，所以應該要手洗，將帽子放在盆中，再注滿乾淨的冷水，並倒入中性洗劑後攪拌至起泡，再輕輕搓揉；清潔液亦可選擇專門清洗帽子的洗劑，或是中性洗劑稀釋，以免因為洗劑太濃以致帽子脫色。

二.避免使用熱水浸帽

長時間配戴帽子，許多空氣中的灰塵殘留在帽子上，所以一定要浸泡帽子，但記謹不要用熱水浸，因為衣物上容易殘留蛋白質，當蛋白質遇熱會凝固於衣服表面，反而容易令帽子發臭。此外，熱縮熱漲，熱水容易令布料縮水，也可能令顏料暈染，所以一定要使用冷水。

三.重點清潔

有一些比較頑固難清潔的污漬，可以使用具有護色功能的含氧漂白劑或漂白粉，它們相對溫和，比較不容易損害布料。針對重點的部分也可以撒上含氧漂白劑，再透過牙刷刷洗，刷完後將帽子靜置在溶有洗劑的水裡 一小時，再以冷水沖洗即可。

四.使用牙刷清潔帽緣

帽緣靠近額頭的部分通常比較髒，因為接近頭皮等容易流汗的地方，所以可以利用牙刷刷洗，刷完後再使用冷水沖洗乾淨即可。

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