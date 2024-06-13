特首答問會｜李家超：支持機鐵駁通其他鐵路　要認真研究可行性

▲ 行政長官李家超。（曾耀輝攝）

香港新方向立法會議員張欣宇今日（13日）在特首互動交流答問會指，既然洪水橋前海鐵路會進入欣澳，建議將洪水橋前海鐵路駁通機鐵，以便深圳、前海，甚至東莞等遊客經鐵路來港，前往國際機場、大嶼山，提升文化旅遊方面競爭力。

特首李家超表示，機場規劃是香港優勢，概念上支持機鐵接駁到其他鐵路，但⼀定要認真研究可行性，當然希望打通所有「任督二脈」。

立法會今日（13日）舉行特首互動交流答問會，討論兩個議題，包括「發展新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」。

在討論「弘揚中華文化 推動文旅融合」環節中，本身是中醫民建聯立法會議員陳永光指，最近不少人指香港旅遊沒有新意，他指香港擁有中醫藥文化古蹟景點、中藥品牌等，會否發展中醫藥文化旅遊。工聯會立法會議員郭偉强指，香港作為中外文化交流中心，可否邀請國內的非遺項目來港展出，吸引旅客。

李家超：香港是桃花園非桃花源記

李家超認為，應善用不同元素推動文旅共融，中醫藥是很有優勢，又認同引進非遺項目來港。他強調，縱然香港有特色，但宣傳也很重要，形容香港是桃花園非桃花源記，要將香港不同桃花園告訴外界，政府則「搭台」配合。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】