好人好事丨台灣「老四川」火鍋創辦人猝逝　遺孀捐135萬元救護車延續亡夫精神　

【老四川／麻辣鍋／火鍋／梁朝辰／遺孀】台灣連鎖麻辣鍋「老四川」創辦人梁朝辰於去年6月睡夢中猝逝，為了延續丈夫生前熱心公益的遺志，其遺孀決定於今日（13日）向高雄消防局捐贈一輛價值560萬台幣（約135萬港元）的救護車。

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根據台灣傳媒報道，自梁朝辰去年於睡夢中猝逝，老四川董事長一職便改為由遺孀陳淑萍接任，為了延續丈夫生前樂善好施的精神，陳淑萍以丈夫名義向高雄市捐贈1輛救護車，總價新台幣560萬元，供消防局執勤救護勤務使用，希望幫助社會民眾之餘，同時提高救護服務質素。

儘管梁朝辰過去鮮有於媒體前曝光，但其對員工的大方及公益事務的熱心，卻一直得到不少人稱讚，如曾霸氣提撥1200萬元（約290萬港元）盈餘給500多名員工分紅，將員工視為親人對待，另也曾多次主辦老四川盃全國青少棒錦標賽，推動棒球、籃球等運動賽事。

據了解，梁朝辰原本在哈爾濱當婚紗攝影師，2003年向中國友人學習麻辣鍋配方後，於是在高雄創立「老四川巴蜀麻辣燙」。老四川過去年營業額曾達到10億元（約2.4億港元）。

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