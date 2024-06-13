上訴駁回｜孌童漢出獄後再性侵男童囚逾9年　上訴庭駁回刑期上訴

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現年50歲患孌童癖男子因性侵男童被判監12年，出獄後1年多重犯，多次性侵1名15歲男童，並拍下過程及傳送予友人。孌童漢早年於高院承認與16歲以下男子肛交等共5罪，被判監9年4個月。上訴庭今(13日)頒下判詞駁回刑期上訴，上訴庭指本案具多項加重刑責因素，令法庭關注的是上訴人患孌童癖，出獄後不久以相同手法犯案，對年輕男童構成持續危險，判刑須具阻嚇性。

上訴人李國偉（現年50歲），早前承認1項與16歲以下男子肛交、猥䙝侵犯16歲以下男童、猥䙝侵犯、製造及發布兒童色情物品共5項罪名，被判監9年4個月。本案發生於2019年9月9日，上訴人於2011年曾因性侵6名男童，被判監12年，至2018年7月出獄，之後干犯本案。根據醫療報告顯示，上訴人患有孌童癖，出獄後仍須接受治療。



上訴一方質疑法官判刑時，就部份控罪採納過高判刑起點，以及部份刑期分期執行，認為刑罰過重。

上訴庭於判詞指出，本案具有多項嚴重加重刑責因素，包括上訴人出獄後約13個月半月重犯，令法庭更關注的是上訴人為孌童癖患者，對年輕男童構成持續危險，因此判刑須具阻嚇性。

上訴庭續指，上訴人與事主年齡相差32年，事主因本案受嚴重創傷，曾萌自殺念頭，事件對其餘生造成困擾和折磨。 上訴庭認為，原審法官就部份控罪之判刑起點並非過高。上訴庭指從上訴人拍下之片段及謄本紀錄顯示，沒有證供顯示事主同意就範，反之事主感到受誘騙下感到驚慌，因無力逃走而最終屈服。上訴庭認為法官判刑時訂出之判刑起點及最終刑期正確，遂駁回上訴。

案情指，15歲的男童X於案發日凌晨時分光顧自助洗衣店，其間上訴人與X搭訕，聲稱可當其父親及支持其生活開支。X隨上訴人到其住所，上訴人於住所內隨即脫去衣服，要求X成為其妻子及發生性關係，又要求X替他口交等



至同日早上X要求離開上學，上訴人要求X承諾會再到其住所及交出個人資料，並給予他30元，X致電母親告知事件及後報警。翌日上訴人於住所被捕，警誡下承認與男童有性關係，其手機及記憶卡內被發現拍下X的17張照片及9段片段。



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