公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋

▲ 140呎納米公屋細如泊車位，大門到床僅10步，設計師教3招增空間感變大屋。

【公屋裝修/公屋設計/納米樓】根劇規劃署的標準，一般可供私家車、輕型貨車及的士的車位，面積約134平方呎；而一人單位的公屋面積僅140平方呎，究竟如何可以將納米屋頓變得有空間感？室內設計師教以下3招，讓舊式公屋改頭換面變成私樓般的明亮空間感。

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HOY TV 節目《香港奇則3》，近日介紹一個只有140呎的T字型公屋單位，圖則T字形像蚊拍，名副其實蚊形單位。單位由一位女士獨居，屋主要求有收納空間，可以擺放雪櫃、洗衣機，而平日的走動位置不能太過擠迫，裝修期並需要在2個月內完成。

室內設計師表示，這一個單位應該是他入行以來，面對過最小的單位，經過師傅度尺的工序之後，發現單位實際面積僅130平方呎，加上公屋裝修的各種限制︰泥水和水電的限制，又不可以鑿牆和任何打坑的改動，絶對是有一定的難度。

公屋裝修丨走廊僅能打開手提行李箱

從門口到床上只距離十步，其面積細小如標準泊車位般。甫進門有狹窄的走廊，經過小玄關位置，接著是客廳、睡眠區、廚房和廁所。女主持從大門到床上十步之內就到達。走廊是客廳位置，擺放了一張可容納3人梳化和掛牆電視。

節目組特別準備了行李箱，讓主持體驗一下140平方呎的居住生活。她嘗試在狹窄走廊打開李箱，最終成功完成，證明該處雖小但仍可行動自如。但如果在這個細小的條件下做收納空間，可能要決心做繼捨離。

設計師表示整個裝修期大約5至6星期，全屋裝修大約10萬至12萬，為了打造一個舊換新的明亮效果，讓屋主居住得舒適，因此他用了護牆板、琺瑯板和入牆組合櫃來打造一個寬敞的空間。

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公屋裝修丨1.護牆板遮擋公屋明線

大門右邊原本有個電箱位，好不容易便會撞頭，設計師運用了一個入牆的薄身櫃來儲物和遮擋電箱。公屋前牆身是黃色，感覺比較舊，翻新後，設計師運用淺色護牆板讓屋內變得明亮。而護牆板的好處是既可遮掩原有收樓時所有明線的電線，亦能容易清潔、隔音和隔熱。設計師在護牆板後面保留一些虛位，去改動原有的電製位置，再重新分配。這些護牆板是預製件送上門安裝，可以加快施工期，省卻油漆的工序，大約三天便可以完成。費用方面，大約數千元便可完成。另外，因客廳已放置了梳化，所以棄用一般家庭式飯枱，取以代之是可伸縮的圓形茶几。

公屋裝修丨2.收納組合櫃

另一難題是要在140平方呎的細小空間做收納，確實不易。設計師盡量打造較多儲物空間讓屋主儲物，寢區設計了一個又闊又深的入牆組合櫃，而櫃的高度到天花位置，可謂用到盡不浪費任可每一吋空間。儲物櫃旁是睡床位置，睡床亦特意加高，床下裝置更多抽屜來增加儲物量。

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公屋裝修丨3.琺瑯板廚房

廚房牆身是用琺瑯板，表面是玻璃塗層，底層是金屬，耐熱性高，不會吸油吸味，用清水已經可以清潔，更可以黏附磁貼，方便掛上廚房用品，空間感不錯，十分簡潔。

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