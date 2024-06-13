親子遊機票｜HK Express推日韓機票優惠 4大航點$148起暑假都有
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 49 分鐘前
最後更新： 42 分鐘前
【機票優惠／平機票／HK Express／香港快運／暑假機票／親子遊】暑假就到，各位爸爸媽媽計劃好帶小朋友去邊度旅行未？HK Express（香港快運）推出日本及韓國機票優惠，香港直飛高松、首爾、釜山、濟州機票低至$148，出發日期至10月中，即睇優惠詳情！
HK Express｜日韓機票$148起
HK Express推日本及韓國機票優惠，涵蓋4大熱門航點，包括高松、首爾、釜山及濟州，「輕便飛」單程票價低至148；「經濟飛」單程票價低至$198，來回連稅只需$1108起。
HK Express｜機票優惠詳情
預訂日期：即時至6月16日（23:59)
旅遊日期：2024年6月23日至10月26日
預訂網址：【按此連結】
高松：
『輕便飛』單程票價低至$258：包括一件隨身物品
『經濟飛』單程票價低至$308：包括一件隨身物品及一件登機行李
首爾、釜山、濟州：
『輕便飛』單程票價低至$148：包括一件隨身物品
『經濟飛』單程票價低至$198：包括一件隨身物品及一件登機行李
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