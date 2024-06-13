親子遊機票｜HK Express推日韓機票優惠　4大航點$148起暑假都有

▲ HK Express（香港快運）推日韓機票優惠，4大航點$148起暑假都有。（FB圖片）

【機票優惠／平機票／HK Express／香港快運／暑假機票／親子遊】暑假就到，各位爸爸媽媽計劃好帶小朋友去邊度旅行未？HK Express（香港快運）推出日本及韓國機票優惠，香港直飛高松、首爾、釜山、濟州機票低至$148，出發日期至10月中，即睇優惠詳情！

HK Express｜日韓機票$148起

HK Express推日本及韓國機票優惠，涵蓋4大熱門航點，包括高松、首爾、釜山及濟州，「輕便飛」單程票價低至148；「經濟飛」單程票價低至$198，來回連稅只需$1108起。

HK Express｜機票優惠詳情

預訂日期：即時至6月16日（23:59)

旅遊日期：2024年6月23日至10月26日

預訂網址：【按此連結】

高松：

『輕便飛』單程票價低至$258：包括一件隨身物品

『經濟飛』單程票價低至$308：包括一件隨身物品及一件登機行李

首爾、釜山、濟州：

『輕便飛』單程票價低至$148：包括一件隨身物品

『經濟飛』單程票價低至$198：包括一件隨身物品及一件登機行李

旅行貼士｜曬傷皮膚正確舒緩護理方法

夏天陽光猛烈，出遊時記得塗防曬，稍一不慎被曬傷，便要用正確方法急救，點擊下圖即看詳情：

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