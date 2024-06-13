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展覽速報︱當台灣植物雕塑遇上泰式怪物　海港城雙個展撞擊兩地文明

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 57 分鐘前

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台灣藝術家Robin Huang和泰國藝術家Tos Suntos將攜手於6月19日至7月14日假海港城美術館舉行「First Contact」聯合藝術展。

當兩種文明相遇，究竟會發生什麼？台灣藝術家Robin Huang和泰國藝術家Tos Suntos將攜手假海港城美術館舉行「First Contact」聯合藝術展。Robin 的植物雕塑加上 TOS 的泰式風格怪物，兩種截然不同但又互補的風格結合在一起，探索兩種文明首次接觸後會發生的情況。展覽探討文明5個基本概念：「武器」、「動物」、「植物」、「和平」及「信仰」，Robin和TOS在保持彼此世界觀的同時，碰撞出各自的詮釋。

這是二人首次在香港舉辦雙個展，所有作品均為今次展覽主題特別創作並首次亮相，包括TOS創作的8幅畫作，以及Robin 創作的6幅畫作及5個藝術雕塑。今次二人更首度聯手創作，為展覽打造驚喜巨型打卡位，全幅作品貼上館內6.5米高的玻璃幕牆。繼早前二人參與香港「The Forest」群展之後，這將是兩位藝術家首次展出大量作品，為觀眾呈現更完整的世界觀。

Robin和TOS同樣是以潮流玩具為起點，開展自己的創作歷程。所以今次展覽除了藝術作品以外，更有2件全新藝術玩具由二人各自為今次主題創作，並將於展覽中首度對外發售，藝術玩具喜愛者及一眾收藏家們絕對不能錯過。

「First Contact」聯合藝術展 ＠海港城
日期：2024年6月19日至7月14日
時間：上午11時至晚上10時
地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

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