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藥物回收︱過期剩藥隨意丟棄或破壞生態造就「超級惡菌」　藥劑師教正確處理方法

健康資訊

撰文： 屈臣氏註冊藥劑師—鍾穎殷

發布時間： 15 小時前

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過期剩藥隨意丟棄或破壞生態造就「超級惡菌」，藥劑師教正確處理方法。

【家居藥物/過期藥/剩藥/藥物回收/抗生素耐藥性/超級惡菌/食物鏈/生態環境/藥劑師/屈臣氏】現時，香港暫時未有法例規管家居棄用藥物的處置方法。面對家中一些已經不再需要、過期、甚至變質的藥物，市民可能會將這些所謂「棄用藥物」直接倒入馬桶，或與一般家居固體廢物混合處置。惟此舉有機會讓藥物中的藥性成分流入土壤、水源或海洋，繼而進入食物鏈，破壞生態環境，對人類或其他生物構成健康風險。當抗生素不幸進入食物鏈，更有機會導致細菌產生抗生素耐藥性，形成「超級惡菌」。

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作為地球的一份子，我們可以從源頭入手，減少製造棄用藥物，保護環境。首先，大家可以透過諮詢社區藥劑師，減少因購買不適合的藥物而造成浪費的機會。當身體出現小病痛 (例如：鼻塞、流鼻水、腸胃不適、皮膚痕癢) 時，與其在貨架上單靠包裝和廣告宣傳選擇藥物，大家不妨到社區藥房諮詢藥劑師的意見。藥劑師在了解症狀、病歷和藥物敏感等資料後，會為大家建議合適的藥物或其他處理方法，協助大家管理健康。另外，藥劑師亦會因應個人或家庭需要，幫助大家選擇適量和合適的平安藥，大大減少因為買錯藥而造成浪費的機會。

其次，我們也可以仔細閱讀藥物標籤和資訊，為減少藥餘出一分力。大家可以細心留意一下藥物包裝上列明的貯存方式，例如部分藥物需貯存於室溫及陰涼的位置，亦有部分藥物需存放於攝氏2-8度的雪櫃中。但需注意的是，並非所有藥物都適合貯存於雪櫃。不當的貯存環境會影響藥物的品質和功效，造成浪費。

另外，大家亦應留意藥物的使用方法。部分藥物 (例如抗生素) 一般需要服用整個療程，不當使用抗生素亦有機會增加耐藥性細菌感染的風險。部分控制長期病患的藥物需要定時服用，如只在身體感到不適時才服用，則有機會影響病情控制。除此之外，一些吸入式或注射式的藥物需要特別的使用技巧，使用不當有機會影響藥效，甚至增加副作用出現的機率。因此，大家如對藥物的貯存或使用有任何疑問，不妨到附近的社區藥房諮詢藥劑師。

如大家家中有過期藥物或者剩藥，可於2024年6月1日至30日期間帶到全港近60間屈臣氏藥房設置的回收箱，或於各區設置的回收箱，積極參與「JCITPS x 屈臣氏全港藥餘回收計劃」。在社區推行藥餘回收和市民的支持，對公眾長遠健康和生態環境至關重要，減少藥物對生態系統構成不良影響。

屈臣氏註冊藥劑師 鍾穎殷

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欄名 : 健康專家專欄

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