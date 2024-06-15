凍齡女神︱57歲王祖賢罕有上載自拍現況曝光　靠3招貼地妙法保美貌

▲ 王祖賢保養得宜！

已經退隱幕前多年的王祖賢，現時已移居加拿大潛心修佛，，她久不久便會被「野生捕獲」，經常被指她身材走樣、年老憔悴。

而王祖賢偶爾也會更新社交網，發放保養得宜的美照，她早前更罕有上載大頭自拍，公開自己的最新狀況！

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57歲王祖賢發放最新自拍照

王祖賢在百度貼吧公開近照，以休閒藍色襯衫配一頭長直髮的她，皮膚零毛孔兼氣色相當之好，依然仙氣不減，似乎生治過得寫意。

王祖賢息影後，鮮有出現在公眾場合，2年前網民目擊王祖賢現身寺廟修行，可見她身穿黑色海青服，紮起馬尾，在陽光照射下，皮膚更顯白裡透紅。

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靠3招貼地妙法保美貌

究竟王祖賢有什麼保養心得？她過去曾表示，喝水是女生的抗老秘訣，她每天起床後，都會空腹喝2大杯溫水，可補充睡覺時皮膚流失的水分，亦有助促進新陳代謝，穩定肌膚狀況。

她又透露自己經常吃水果，當中最愛的就是西柚，西柚含豐富維他命C和鉀質，亦有胡蘿蔔素及茄紅素，是強力的抗氧化劑，有助減慢衰老，增强抵抗力。

擁有173cm身高的王祖賢自小便喜愛運動，讀書時曾加入籃球隊。她認為運動有助排出體內毒素，因此每天堅持運動30分鐘，即使在室內場地運動時，亦不會開冷氣，讓身體自然排汗。

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