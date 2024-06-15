  • 30°C
香港時間 : 2024615日 (六) 01:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡女神︱57歲王祖賢罕有上載自拍現況曝光　靠3招貼地妙法保美貌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

王祖賢保養得宜！

已經退隱幕前多年的王祖賢，現時已移居加拿大潛心修佛，，她久不久便會被「野生捕獲」，經常被指她身材走樣、年老憔悴。

而王祖賢偶爾也會更新社交網，發放保養得宜的美照，她早前更罕有上載大頭自拍，公開自己的最新狀況！

凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點

57歲王祖賢發放最新自拍照

王祖賢在百度貼吧公開近照，以休閒藍色襯衫配一頭長直髮的她，皮膚零毛孔兼氣色相當之好，依然仙氣不減，似乎生治過得寫意。

王祖賢息影後，鮮有出現在公眾場合，2年前網民目擊王祖賢現身寺廟修行，可見她身穿黑色海青服，紮起馬尾，在陽光照射下，皮膚更顯白裡透紅。

點擊圖片放大
+11
+10

靠3招貼地妙法保美貌

究竟王祖賢有什麼保養心得？她過去曾表示，喝水是女生的抗老秘訣，她每天起床後，都會空腹喝2大杯溫水，可補充睡覺時皮膚流失的水分，亦有助促進新陳代謝，穩定肌膚狀況。

她又透露自己經常吃水果，當中最愛的就是西柚，西柚含豐富維他命C和鉀質，亦有胡蘿蔔素及茄紅素，是強力的抗氧化劑，有助減慢衰老，增强抵抗力。

擁有173cm身高的王祖賢自小便喜愛運動，讀書時曾加入籃球隊。她認為運動有助排出體內毒素，因此每天堅持運動30分鐘，即使在室內場地運動時，亦不會開冷氣，讓身體自然排汗。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜葉泓聲身兼多職榮升咖啡店老闆　與陳樂榣譜姐弟戀認思想傳統想追仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

凍齡女神丨53歲酒井法子抵港宣傳　超凍齡外貌震撼機場保養3招大公開
15:59 2024/03/06
凍齡女神丨53歲酒井法子抵港宣傳　超凍齡外貌震撼機場保養3招大公開
凍齡美魔女丨勾起集體回憶網民叫復出　吳美珩著萬元波鞋北上玩晒貴氣
17:35 2024/04/25
凍齡美魔女丨勾起集體回憶網民叫復出　吳美珩著萬元波鞋北上玩晒貴氣
凍齡女神｜相差20歲的婚姻成最強後盾　李英愛大談子女步入反叛期：我也會發火
16:07 2024/05/08
凍齡女神｜相差20歲的婚姻成最強後盾　李英愛大談子女步入反叛期：我也會發火
凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點
18:38 2024/06/11
凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點
【80年代女神】王祖賢為溫哥華佛寺籌款　看破紅塵帶髮修行
11:06 2019/09/17
【80年代女神】王祖賢為溫哥華佛寺籌款　看破紅塵帶髮修行

你可能感興趣

凍齡女神丨53歲酒井法子抵港宣傳　超凍齡外貌震撼機場保養3招大公開
15:59 2024/03/06
凍齡女神丨53歲酒井法子抵港宣傳　超凍齡外貌震撼機場保養3招大公開
凍齡美魔女丨勾起集體回憶網民叫復出　吳美珩著萬元波鞋北上玩晒貴氣
17:35 2024/04/25
凍齡美魔女丨勾起集體回憶網民叫復出　吳美珩著萬元波鞋北上玩晒貴氣
凍齡女神｜相差20歲的婚姻成最強後盾　李英愛大談子女步入反叛期：我也會發火
16:07 2024/05/08
凍齡女神｜相差20歲的婚姻成最強後盾　李英愛大談子女步入反叛期：我也會發火
王祖賢 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業 養生

最高瀏覽

道路安全｜中環嚴厲打擊亂過馬路　多人收$2,000牛肉乾
道路安全｜中環嚴厲打擊亂過馬路　多人收$2,000牛肉乾
急症室最長等候時間（06月15日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月15日 時間00:05）
脂肪肝丨36歲許廷鏗驚爆有嚴重脂肪肝　醫生拆解4大生活習慣肇禍
脂肪肝丨36歲許廷鏗驚爆有嚴重脂肪肝　醫生拆解4大生活習慣肇禍
消委會餅乾｜消委會評測60款餅乾含基因致癌物　11款4.5星高分餅乾最平＄12
消委會餅乾｜消委會評測60款餅乾含基因致癌物　11款4.5星高分餅乾最平＄12
飛機意外︱波音客機壞冷氣機艙高溫達52度仍預備起飛　醫生乘客制止警告：孩子們會沒命
飛機意外︱波音客機壞冷氣機艙高溫達52度仍預備起飛　醫生乘客制止警告：孩子們會沒命