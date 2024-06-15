娛圈辛酸丨拍劇頻頻被掌摑致面癱　王書麒憶述患病經歷搞喊許秋怡

▲ 王書麒夫婦接受訪問！

58歲王書麒跟55歲許秋怡結婚廿多年，自2000年代起，王書麒淡出娛樂圈，主力夫妻檔在內地登台吸金，鮮有在港露面！

早前王書麒夫婦作客鍾慧冰網上頻道節目「冰姐的花樣人生」，曾兩度歷面癱的王書麒分享病發經過。

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王書麒：習慣被萬子哥打

童星出身的王書麒演過不少劇集，說到鄭裕玲曾大爆當年與「萬子」萬梓良合演《流氓大亨》時，其中一幕戲說王書麒遭萬子掌摑，Do姐見他被摑到「面都歪埋」。

對此王書麒說：「我其實習慣被萬子哥打，麗的年代拍《大內群英》時還是小朋友，只得15歲，我演『乾隆』他演『雍正』，那場戲是他兜巴打落來，(你有無喊？)，無呀，有演員道德呀。」

除了《流氓大亨》，王書麒於另一套劇同樣遭萬梓良掌摑，只因二人經常演兄弟。由於萬子愛「嚟真」，王書麒：「個下都幾痛，雖然沒有受傷。」

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頻頻遭對手掌摑致面癱

王書麒早年曾先後歷面癱，導致歪嘴兼影響說話能力，鍾慧冰問及跟拍掌摑戲有沒有關，對此王書麒承認：「我諗有少少，不少男女藝人均患過面部神經麻痺，我就試過兩次。」

憶起19歲時演《新紮師兄1988》要上演被摑戲，王書麒說：「由於無得借位所以要硬食，我已經行開少少，希望沒那麼傷，可能演得投入大家又行近咗，對方演到第三頁紙時就一巴打落來，記得我個頭揈咗落膝蓋位。」

收工回家王書麒發現面部麻痺：「吃麵時啜不到上來，那邊臉(指左邊)完全沒有感覺，條麵又如何可以啜上來呢？另外隻眼合唔埋，不能瞌埋眼瞓覺，這邊臉的機能已經沒有啦。」

及後，王書麒拍劇時被林嘉華掌摑，事後引發面癱兼歪嘴，他說：「我知道他是無心，因為大家邊說對白邊演戲，投入了也不為意，我完全沒想過是他的問題。」

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歪住嘴錄劇集主題曲

另外，23年前王書麒再度經歷面癱，由於每天開劇很勞累致抵抗力弱，加上收工返家狂吹冷氣，翌日起床即發現面癱致歪嘴。

最難捱是他要歪住嘴去錄劇集主題曲，他說：「我估監製從未見過人錄歌時要拉住一邊嘴，因為這邊臉好揼，好多時候發不到音，所以花了好多時間錄音。」

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感激許秋怡陪伴度難關

王書麒稱由於第二度歷面癱，加上年紀不輕，故痊癒機會較困難：「我心想只要似番個人就得，起初個『人中』響呢度，最終校番正個位。」

另外，童年時的王書麒跟張國榮合演古裝劇《浣花洗劍錄》，演童年版「方寶兒」的他曾跟哥哥一起出外景。

王書麒大讚這位前輩很疼錫他。「當時穿古裝在沙灘拍外景真的好熱，為方便返工哥哥住在亞視對面，他說橫豎暫時收工，就叫我去他家吃點東西，我就在他家沖涼，他又遞毛巾給我，之後煮了即食麵給我吃。」

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