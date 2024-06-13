誤墮騙案｜父親暴瘦剩50KG揭患末期胃癌　女兒驚悉應急錢全被「祈福黨」騙光【附胃癌8大成因+6大症狀】

▲ 父親暴瘦剩50KG揭患末期胃癌，女兒驚悉母親把應急錢全交「祈福黨」。

【胃癌／癌症／祈福黨／騙子】騙徒手法層出不窮！內地一名母親為了全家健康而誤墮「祈福黨」陷阱，家中多年來的儲蓄全都被騙徒騙走。恰巧，丈夫因為長年嘔吐暴瘦求醫，發現已罹患胃癌末期，急需金錢做化療和手術。正當女兒打算提取那筆金錢時，得悉儲蓄全都化為烏有，晴天霹靂。

最新影片：

父親常嘔吐暴瘦 揭罹患胃癌

該名內地女在社交平台「小紅書」發文，指68歲父親在今年初，經常胃部不適，飯後總是會出現嘔吐情況。當時女事主見狀曾建議父親到醫院檢查，但他不肯。情況持續直到4月，父親暴瘦只剩下100斤（約50公斤），女事主決定強行帶父親到醫院檢查照胃鏡，驚揭有兩個腫瘤，需要立刻住院，並安排手術切除。

▼ 點擊圖片放大 +2

母親誤墮「祈福黨」陷阱 家裡存款化為烏有

幸好女事主一家一直有儲備應急錢，欲提取用來替父親治病之際，母親才吞吐說出家中的60萬應急錢，早已被自己提出來做法事。母親一心「為全家祈福」卻所託非人，被假裝成法師的騙徒將所有金錢騙光。

那個所謂的法師一會說我爸爸遇上髒東西，活不了幾天，一會說媽媽是被甚麼纏上了，所以腰一直疼，一會說我是甚麼花姐，還說我早已破身了……

女事主得悉消息後晴天霹靂，對於母親的愚昧非常失望，她甚至「想過一了百了」，但為了父親決定堅強，將自己多年來的存款拿來給父親支付第一次化療的費用。另一方面，女事主亦打算報警，希望能夠取回部分款項，惟母親卻執迷不悟，堅信「法師」是真的，讓女事主非常無語。最後報警處理，只能夠拿回五分之一的款項。

騙子4天後聯絡我媽，但只肯退12萬。

女兒心力交瘁 母親執迷不悟

帖文下有不少網民為女事主的遭遇寄予同情，指女事主不要放過那個騙徒，定必追討到底。女事主隨後更新動向，指母親仍不相信自己被騙，反而指責女兒「不知好歹，人家都辦完了，肯退回12萬已經是好心了」，讓女事主更是傷心。女事主亦坦言不敢把事情的真相告知父親，只能獨自承受，心力交瘁。

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5